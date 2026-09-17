Uzmanlar Açıkladı: Ofis Işıkları Cildi Gerçekten Yaşlandırıyor mu?

Geçmişte yapılan araştırmalarda floresan lambaların yaydığı düşük dozlu UVA'nın uzun süreli maruziyet sonucunda ciltte bazı değişikliklere yol açabileceği gösterildi.

Bir çalışmada düşük doz UVA içeren floresan ışığa uzun süre maruz bırakılan cilt örneklerinde nem kaybı, su kaybının artması ve elastik liflerde değişiklikler gözlemlendi. Araştırmacılar bu sonuçların foto yaşlanmayla ilişkili olabileceğini belirtti.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu bulgular, normal bir ofiste geçirilen birkaç saatin güneş altında geçirilen birkaç saate eşdeğer olduğu anlamına gelmiyor.

Daha güncel değerlendirmelerde de sıradan iç mekân aydınlatmasının UV seviyelerinin genel olarak oldukça düşük olduğu ve normal hassasiyete sahip kişiler için ciddi bir risk oluşturduğuna dair kanıtların sınırlı olduğu belirtiliyor. Özellikle fotosensitiviteye sahip kişiler için durum farklı değerlendirilebiliyor.

Peki mavi ışık cildi etkiliyor mu?

İşin daha tartışmalı kısmı burada başlıyor.

Bilgisayar, telefon, tablet ve LED aydınlatmalar görünür ışığın mavi-viyole bölümünde ışık yayıyor. Bu ışığın yaklaşık 400-500 nanometre aralığındaki kısmı üzerine yapılan araştırmalarda ciltte oksidatif stres ve pigmentasyon gibi etkiler inceleniyor.

Bazı deneysel çalışmalar, yüksek yoğunluktaki mavi ışığın cilt hücrelerinde yaşlanmayla ilişkili biyolojik mekanizmaları etkileyebildiğini ortaya koydu. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü hücreler veya kontrollü ışık kaynakları üzerinde gerçekleştirildiği için sonuçları doğrudan “ofiste bilgisayar karşısında oturmak cildi yaşlandırıyor” şeklinde yorumlamak doğru değil.