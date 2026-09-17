Uzmanlar Açıkladı: Ofis Işıkları Cildi Gerçekten Yaşlandırıyor mu?
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Kaynak: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...
Ofiste saatlerce maruz kaldığımız LED ve floresan ışıkların cildi yaşlandırdığı iddiası son dönemde yeniden gündemde. Peki gerçekten masa başında geçirilen uzun saatler kırışıklıkları artırıyor mu? Uzmanların değerlendirmeleri, cilt yaşlanmasında asıl dikkat edilmesi gereken faktörün farklı olduğunu gösteriyor.
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Saatlerce floresan ya da LED ışıkların altında çalışmak son dönemde “ofis yaşlanması” tartışmasını gündeme getirdi.
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Evet, bazı floresan lambalar çok düşük miktarlarda UV radyasyonu yayabiliyor.
UV ışınları cilt yaşlanmasının en önemli çevresel nedenlerinden biri.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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