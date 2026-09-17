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Uzmanlar Açıkladı: Ofis Işıkları Cildi Gerçekten Yaşlandırıyor mu?

Uzmanlar Açıkladı: Ofis Işıkları Cildi Gerçekten Yaşlandırıyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 11:31
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Ofiste saatlerce maruz kaldığımız LED ve floresan ışıkların cildi yaşlandırdığı iddiası son dönemde yeniden gündemde. Peki gerçekten masa başında geçirilen uzun saatler kırışıklıkları artırıyor mu? Uzmanların değerlendirmeleri, cilt yaşlanmasında asıl dikkat edilmesi gereken faktörün farklı olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...
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Saatlerce floresan ya da LED ışıkların altında çalışmak son dönemde “ofis yaşlanması” tartışmasını gündeme getirdi.

Saatlerce floresan ya da LED ışıkların altında çalışmak son dönemde “ofis yaşlanması” tartışmasını gündeme getirdi.

Ancak uzman görüşleri ve mevcut araştırmalar, cilt yaşlanmasında asıl sorumlunun ofis lambaları değil, başta güneşten gelen UV ışınları olduğunu gösteriyor.

Günün büyük bölümünü ofiste geçirmek cildi yaşlandırıyor mu?

Son dönemde sosyal medyada “office aging” yani ofis yaşlanması tartışması giderek daha fazla konuşuluyor. Özellikle günün 8-10 saatini yapay aydınlatma altında geçiren kişilerin, floresan ve LED ışıkların cilt üzerinde yaşlanmayı hızlandırabileceğinden endişe ettiği görülüyor.

Hatta Çin'de bazı ofis çalışanlarının masalarında şemsiye açması ve yüzlerini tamamen kapatan maskeler kullanması, geçtiğimiz haftalarda bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Ancak konu bilimsel açıdan incelendiğinde sosyal medyada anlatıldığı kadar basit bir tablo ortaya çıkmıyor.

Evet, bazı floresan lambalar çok düşük miktarlarda UV radyasyonu yayabiliyor.

Evet, bazı floresan lambalar çok düşük miktarlarda UV radyasyonu yayabiliyor.

Geçmişte yapılan araştırmalarda floresan lambaların yaydığı düşük dozlu UVA'nın uzun süreli maruziyet sonucunda ciltte bazı değişikliklere yol açabileceği gösterildi.

Bir çalışmada düşük doz UVA içeren floresan ışığa uzun süre maruz bırakılan cilt örneklerinde nem kaybı, su kaybının artması ve elastik liflerde değişiklikler gözlemlendi. Araştırmacılar bu sonuçların foto yaşlanmayla ilişkili olabileceğini belirtti. 

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu bulgular, normal bir ofiste geçirilen birkaç saatin güneş altında geçirilen birkaç saate eşdeğer olduğu anlamına gelmiyor.

Daha güncel değerlendirmelerde de sıradan iç mekân aydınlatmasının UV seviyelerinin genel olarak oldukça düşük olduğu ve normal hassasiyete sahip kişiler için ciddi bir risk oluşturduğuna dair kanıtların sınırlı olduğu belirtiliyor. Özellikle fotosensitiviteye sahip kişiler için durum farklı değerlendirilebiliyor. 

Peki mavi ışık cildi etkiliyor mu?

İşin daha tartışmalı kısmı burada başlıyor.

Bilgisayar, telefon, tablet ve LED aydınlatmalar görünür ışığın mavi-viyole bölümünde ışık yayıyor. Bu ışığın yaklaşık 400-500 nanometre aralığındaki kısmı üzerine yapılan araştırmalarda ciltte oksidatif stres ve pigmentasyon gibi etkiler inceleniyor. 

Bazı deneysel çalışmalar, yüksek yoğunluktaki mavi ışığın cilt hücrelerinde yaşlanmayla ilişkili biyolojik mekanizmaları etkileyebildiğini ortaya koydu. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü hücreler veya kontrollü ışık kaynakları üzerinde gerçekleştirildiği için sonuçları doğrudan “ofiste bilgisayar karşısında oturmak cildi yaşlandırıyor” şeklinde yorumlamak doğru değil.

UV ışınları cilt yaşlanmasının en önemli çevresel nedenlerinden biri.

UV ışınları cilt yaşlanmasının en önemli çevresel nedenlerinden biri.

Özellikle UVA ışınları cildin daha derin tabakalarına ulaşarak kolajen ve elastik liflerde hasarla ilişkili süreçleri tetikleyebiliyor. Zaman içerisinde bunun sonucunda ince çizgiler, kırışıklıklar, elastikiyet kaybı ve güneş lekeleri ortaya çıkabiliyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi de güneşten gelen UV maruziyetinin zaman içerisinde ciltte gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açtığını belirtiyor. 

Üstelik ofiste çalışan bir kişinin güneş maruziyeti tamamen sıfırlanmıyor. İşe gidip gelirken, öğle arasında dışarı çıkarken veya pencere kenarında otururken güneş ışığına maruz kalmak mümkün.

Bu nedenle cilt yaşlanması konusunda “ofis lambalarından korkmak” yerine güneşten korunmaya odaklanmakmevcut kanıtlarla çok daha anlamlı görünüyor.

Pencere kenarında çalışıyorsanız durum biraz farklı

Ofisteki asıl mesele bazen tavandaki lamba değil, doğrudan pencereden gelen güneş olabilir.

Çünkü cam UVB'nin önemli bölümünü engellese de UVA'nın tamamını engellemiyor. Dolayısıyla saatlerce güneş alan bir pencerenin yanında çalışmak, yapay ofis aydınlatmasına kıyasla cilt açısından çok daha anlamlı bir UV maruziyeti kaynağı olabilir.

Özellikle pencere kenarında uzun süre çalışan kişilerin güneş korumasını ihmal etmemesi bu nedenle daha önemli.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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