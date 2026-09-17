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İstanbul’da Hayvanat Bahçesinden Kaçan Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı

İstanbul’da Hayvanat Bahçesinden Kaçan Deve Kuşu Ortalığı Birbirine Kattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 11:53
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Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu trafikte kaosa neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine teslim edildi.

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Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa yol açtı.

Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa yol açtı.

Yoldan geçen araçların arasında koşan deve kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak devekuşunu yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede yakalanan deve kuşu, sahibine teslim edildi.

İŞTE O ANLAR...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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