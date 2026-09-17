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Emre Tezmen Kimdir? Neden Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi?

Emre Tezmen Kimdir? Neden Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 11:57
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Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Kamuoyuna yansıyan kararın ardından gözler finans sektörünün tanınan isimlerinden Tezmen’e çevrildi. Peki Emre Tezmen kimdir, hangi şirketlerde görev yapıyor? Emre Tezmen hakkında neden yurt dışına çıkış yasağı verildi, karar hangi gelişmelerin ardından alındı? Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve Katılımevim cephesinde son günlerde yaşanan hareketlilik de merak edilen konular arasında. İşte tüm detaylar…

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Emre Tezmen Kimdir?

Emre Tezmen Kimdir?

Emre Tezmen, finans ve teknoloji alanlarında adından söz ettiren bir iş insanı. 1995 yılında Belçika’daki Universite Libre de Bruxelles’in Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Vrije Universiteit Brussel’da işletme yüksek lisansını tamamlayan Tezmen, aynı zamanda CFA sertifikasına sahip. Profesyonel kariyerine 1995 yılında başlayan Tezmen araştırma, kurumsal satış ve yönetim alanlarında farklı görevler üstlendi.

Emre Tezmen’in Kariyeri

Emre Tezmen’in Kariyeri

Tezmen, 2005 yılında Tera Yatırım Menkul Değerler’in kuruluşunda yer aldı. Daha sonraki yıllarda faktoring, portföy yönetimi, teknoloji ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet gösteren Tera Grubu şirketlerinde görev aldı. Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası’nın yanı sıra Tera Yatırım Holding ve Tera Yatırım Teknoloji Holding gibi grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevleri yürütüyor.

Eylül 2026’da Pusula Finans Holding ve Katılımevim’de yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından Tezmen, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanlığına da getirildi. Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devrine ilişkin süreçte ise düzenleyici kurumların izin ve onay aşamalarının sürdüğü açıklandı.

Emre Tezmen Hakkında Neden Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi?

Emre Tezmen Hakkında Neden Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi?

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi. Kararın, SPK’nın Tera Portföy’e ait yatırım fonlarına işlem kısıtlaması getirdiği süreçte alınması dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kararın verildiği aktarıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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