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Eylül Neden Kahve İçmek İçin En Güzel Aydır?

etiket Eylül Neden Kahve İçmek İçin En Güzel Aydır?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
17.09.2026 - 12:18
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Eylül gelince havalar biraz serinliyor, akşamları insanın üstüne bir şey alaşı geliyor ve kahve içmenin keyfi de ister istemez artıyor. Yazın sıcağında elimizin gitmediği o sıcacık fincan, bu ay gelince bir anda vazgeçilmez oluyor. Peki Eylül’ü kahve içmek için bu kadar güzel yapan gerçekten ne?

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Hava tam kıvamında!

Yazın o insanı bunaltan, kahveden soğutan nemli sıcakları artık geride kaldı. Balkona çıktığınızda yüzünüze çarpan o hafif tatlı serinlik, elinizdeki bardağa daha sıkı sarılmanızı sağlıyor. Ne kışın dondurucu ayazı var ne de yazın harareti; tam olarak üzerinize ince bir hırka alıp kahve yudumlama zamanı.

Kafeler gerçek sahiplerine kalır.

Yaz tatili bitti, kalabalıklar şehirlerine döndü ve o çok sevdiğiniz kafedeki uğultu yerini sakinliğe bıraktı. Yazın dondurmalı soğuk içecekler kuyruğu beklediğiniz o dükkanlar, şimdi köşesine çekilip kitap okumak isteyenlerin sakin limanı haline geliyor. Cam kenarındaki o en güzel koltuk artık sizi bekliyor.

Kokular bile değişir.

Eylül ayı sokaklara ve kafelere yepyeni bir koku dalgası getirir. Havaya yayılan taze çekilmiş kahve kokusuna, fırından yeni çıkmış tarçınlı kurabiyeler ve hafif nemli toprak kokusu eşlik etmeye başlar. Bu dönemde içtiğiniz bir fincan filtre kahve, sadece damakta değil tüm duyularda iz bırakır.

Ritüeller geri döner.

Yazın koşturmacası, plaj telaşları ve dışarıda geçen uzun geceler yerini daha sakin ev rutinlerine bırakır. Akşamları battaniyenin altına girip, sevdiğiniz bir kupayı iki elinizle kavrama keyfi yeniden başlar.

Melankoli kahveye yakışır.

Sonbaharın bu ilk günlerinde içimizi tatlı bir hüzün, eskiyi özleme ve derin düşüncelere dalma hissi kaplar. İşte kahve, bu ruh halinin en sadık arkadaşıdır. Pencereden sararan yaprakları izlerken fonda çalan hafif bir müzik ve kahveniz, içinizdeki o tatlı melankoliyi bir keyfe dönüştürür.

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Odaklanma zamanıdır.

Eylül bir yönüyle de yeni kararlar, yeni başlangıçlar demektir. Okullar açılır, iş hayatı tatil rehavetinden sıyrılır ve masanın başına geçme vakti gelir. İşte bu koşturmada kahve, üretkenliğinizi artıran, zihninizi açan ve sizi yeni hedeflerinize hazırlayan en lezzetli yakıt olur.

Geçiş için mükemmeldir.

Bu ay kahve dünyasının en özgür zamanıdır çünkü canınız ne isterse onu içebilirsiniz. Öğle sıcağında buzlu bir latte ile serinleyebilir, akşam serinliğinde ise sıcacık bir Americano ile ısınabilirsiniz. Eylül, kahve tercihlerinizi hiçbir kalıba sokmaz, size her seçeneği sunar.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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