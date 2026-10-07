Minik Serçe'den Endişelendiren Haber: Sezen Aksu'nun Hastaneye Kaldırıldığı Ortaya Çıktı!

“Firuze”, “Gülümse”, “Tükeneceğiz”, “Hadi Bakalım”, “Kutlama”... Listeyi uzatmaya kalksak sonunu getirmemiz pek mümkün değil. Kendi seslendirdiği şarkılar kadar başka sanatçılara verdiği eserlerle de Türk pop müziğinin seyrini değiştiren Sezen Aksu, kaç kuşağın ortak hafızasında kendine yer etmiş isimlerden biri.

Bir süredir eskisi kadar göz önünde olmayı tercih etmeyen Aksu'yu sahnelerde de sık sık göremiyoruz. 2016 yılında İstanbul'da verdiği konser sırasında sahnelere veda edeceğini açıklayan Minik Serçe, o günden sonra müzikten elini eteğini çekmese de daha sakin ve gözlerden uzak bir hayatı tercih etti.

Tabii söz konusu Sezen Aksu olunca uzun süre ortalarda görünmemesi bile sevenlerini meraklandırmaya yetiyor. Kendisinden gelecek yeni bir şarkı ya da sürpriz bir proje haberini beklerken bu kez gündeme gelmesinin sebebi ne yazık ki biraz daha farklı oldu.