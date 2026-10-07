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Minik Serçe'den Endişelendiren Haber: Sezen Aksu'nun Hastaneye Kaldırıldığı Ortaya Çıktı!

Minik Serçe'den Endişelendiren Haber: Sezen Aksu'nun Hastaneye Kaldırıldığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 18:16
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Türk pop müziğinin en özel isimlerinden Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak, kendi halinde bir hayat sürmeyi tercih eden Minik Serçe'nin geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede kaldığı öğrenildi. Birkaç gün hastanede kalan usta sanatçıya biyopsi yapıldığı da aktarılan bilgiler arasında. Neyse ki haberin devamı biraz olsun içimizi rahatlattı. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve şimdilerde evinde dinlendiği belirtildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sezen Aksu söz konusu olduğunda birkaç şarkı sayıp geçmek zaten mümkün değil. Minik Serçe, neredeyse yarım asırlık koskoca bir müzik tarihinin tam ortasında duruyor.

Sezen Aksu söz konusu olduğunda birkaç şarkı sayıp geçmek zaten mümkün değil. Minik Serçe, neredeyse yarım asırlık koskoca bir müzik tarihinin tam ortasında duruyor.

“Firuze”, “Gülümse”, “Tükeneceğiz”, “Hadi Bakalım”, “Kutlama”... Listeyi uzatmaya kalksak sonunu getirmemiz pek mümkün değil. Kendi seslendirdiği şarkılar kadar başka sanatçılara verdiği eserlerle de Türk pop müziğinin seyrini değiştiren Sezen Aksu, kaç kuşağın ortak hafızasında kendine yer etmiş isimlerden biri.

Bir süredir eskisi kadar göz önünde olmayı tercih etmeyen Aksu'yu sahnelerde de sık sık göremiyoruz. 2016 yılında İstanbul'da verdiği konser sırasında sahnelere veda edeceğini açıklayan Minik Serçe, o günden sonra müzikten elini eteğini çekmese de daha sakin ve gözlerden uzak bir hayatı tercih etti.

Tabii söz konusu Sezen Aksu olunca uzun süre ortalarda görünmemesi bile sevenlerini meraklandırmaya yetiyor. Kendisinden gelecek yeni bir şarkı ya da sürpriz bir proje haberini beklerken bu kez gündeme gelmesinin sebebi ne yazık ki biraz daha farklı oldu.

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede kaldığı ve biyopsi yaptırdığı öğrenildi.

Magazin Burada'nın Mehmet Üstündağ'a dayandırdığı habere göre Minik Serçe, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldı. Usta sanatçıya bu süreçte biyopsi yapıldığı da aktarıldı.

Haberi duyar duymaz hepimizin aklına doğal olarak “Sezen Aksu'nun sağlık durumu nasıl?” sorusu geliyor. Gelen son bilgiler ise şimdilik içimizi rahatlatacak cinsten. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, hastanedeki işlemlerinin ardından evine geçtiği ve şu sıralar dinlendiği belirtildi.

Biyopsinin hangi nedenle yapıldığı ya da sonucunun ne olduğuyla ilgili ise şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmış net bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak herhangi bir rahatsızlık üzerinden yorum yapmak da doğru değil.

Biz Minik Serçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine tutunalım. Yıllardır şarkılarıyla en mutlu günümüzde de en fena kalp kırıklığımızda da bir şekilde yanımızda olan Sezen Aksu'ya kocaman bir geçmiş olsun diyelim. ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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