Bir Dönemin Güzellik İkonuydu: Megan Fox'un Yıllar İçindeki Değişimi Şoke Etti!

Bugün 40 yaşında olan ünlü oyuncunun özellikle son yıllardaki görüntüleri, kariyerinin ilk dönemindeki fotoğraflarıyla sık sık yan yana getiriliyor.

Daha dolgun görünen dudakları, belirginleşen yüz hatları ve değişen genel görünümü nedeniyle Fox'un hangi estetik ya da kozmetik işlemleri yaptırdığı da uzun süredir merak konusu.

Elbette fotoğraflara bakarak her değişimi belirli bir estetik müdahaleye bağlamak mümkün değil. Makyaj tekniklerinden kaş şekline, kilo değişimlerinden yaş almaya kadar görünümü etkileyebilecek pek çok faktör var. Fakat Megan Fox söz konusu olduğunda tamamen tahmin yürütmemize de gerek yok. Çünkü kendisi, hakkında yıllardır konuşulan estetik iddialarına bizzat açıklık getirmişti.