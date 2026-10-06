Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Farah Zeynep Abdullah'ın Babasıyla Benzerliği Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Farah Zeynep Abdullah, başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı yeni filmi Soy'un galasında boy gösterdi. Geceye kombiniyle damga vuran ünlü oyuncuyu bu özel gününde babası da yalnız bırakmadı. Baba-kız kameraların karşısına geçip yan yana poz verince ise gözler ister istemez benzerliklerine kaydı. Farah Zeynep Abdullah'ın babasıyla aynı karedeki görüntüsü, “Hık demiş burnundan düşmüş!” dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has tarzı ve dobra açıklamalarıyla da adından sık sık söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bu kez yeni filmi Soy ile karşımızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farah Zeynep Abdullah'ı Soy galasında yalnız bırakmayan isimlerden biri de babası Osman Abdullah oldu. Baba-kız yan yana gelince benzerlikleri de gözden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın