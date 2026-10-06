Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Farah Zeynep Abdullah'ın Babasıyla Benzerliği Şaşırttı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, ardından Kurt Seyit ve Şura, Unutursam Fısılda, Masumlar Apartmanı ve Bergen gibi birbirinden farklı yapımlarla kariyerini epey sağlamlaştırdı. Seçtiği roller kadar ekran dışında çizdiği özgür profille de magazin gündeminin en renkli isimlerinden biri olmayı sürdüren oyuncunun yeni projesi ise korku ve gerilim türündeki Soy oldu.

9 Ekim'de vizyona girecek filmin yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre oturuyor. Geçmişten günümüze uzanan kadim bir laneti merkezine alan yapımda Farah Zeynep Abdullah, Başak karakterine hayat verirken Barış Arduç ise Can rolüyle seyircinin karşısına çıkacak. Filmin oldukça kalabalık kadrosunda ikiliye Tuba Büyüküstün, Özge Özacar, Mehmet Yılmaz Ak, Tamer Levent, Meral Çetinkaya, İlker Kızmaz, Selin Çuhadaroğlu ve Erol Afşin gibi isimler eşlik ediyor.

Merakla beklenen filmin galası da bugün gerçekleşti. Galaya katılan Farah Zeynep Abdullah, kombiniyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak geceden gelen karelerde oyuncunun stilini bile bir süreliğine ikinci plana atan başka bir detay vardı.