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Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Farah Zeynep Abdullah'ın Babasıyla Benzerliği Şaşırttı!

Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Farah Zeynep Abdullah'ın Babasıyla Benzerliği Şaşırttı!

farah zeynep abdullah
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 22:47 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 22:49
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Farah Zeynep Abdullah, başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı yeni filmi Soy'un galasında boy gösterdi. Geceye kombiniyle damga vuran ünlü oyuncuyu bu özel gününde babası da yalnız bırakmadı. Baba-kız kameraların karşısına geçip yan yana poz verince ise gözler ister istemez benzerliklerine kaydı. Farah Zeynep Abdullah'ın babasıyla aynı karedeki görüntüsü, “Hık demiş burnundan düşmüş!” dedirtti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has tarzı ve dobra açıklamalarıyla da adından sık sık söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bu kez yeni filmi Soy ile karşımızda.

Son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has tarzı ve dobra açıklamalarıyla da adından sık sık söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bu kez yeni filmi Soy ile karşımızda.

Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, ardından Kurt Seyit ve Şura, Unutursam Fısılda, Masumlar Apartmanı ve Bergen gibi birbirinden farklı yapımlarla kariyerini epey sağlamlaştırdı. Seçtiği roller kadar ekran dışında çizdiği özgür profille de magazin gündeminin en renkli isimlerinden biri olmayı sürdüren oyuncunun yeni projesi ise korku ve gerilim türündeki Soy oldu.

9 Ekim'de vizyona girecek filmin yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre oturuyor. Geçmişten günümüze uzanan kadim bir laneti merkezine alan yapımda Farah Zeynep Abdullah, Başak karakterine hayat verirken Barış Arduç ise Can rolüyle seyircinin karşısına çıkacak. Filmin oldukça kalabalık kadrosunda ikiliye Tuba Büyüküstün, Özge Özacar, Mehmet Yılmaz Ak, Tamer Levent, Meral Çetinkaya, İlker Kızmaz, Selin Çuhadaroğlu ve Erol Afşin gibi isimler eşlik ediyor.

Merakla beklenen filmin galası da bugün gerçekleşti. Galaya katılan Farah Zeynep Abdullah, kombiniyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak geceden gelen karelerde oyuncunun stilini bile bir süreliğine ikinci plana atan başka bir detay vardı.

Farah Zeynep Abdullah'ı Soy galasında yalnız bırakmayan isimlerden biri de babası Osman Abdullah oldu. Baba-kız yan yana gelince benzerlikleri de gözden kaçmadı.

Kızının heyecanına ortak olmak için galaya katılan Osman Abdullah, Farah Zeynep Abdullah'la birlikte kameraların karşısına geçerek poz verdi. Farah'ın başını babasının omzuna yasladığı samimi anlarda ikilinin yüz hatlarındaki benzerlik özellikle dikkat çekti.

Kaş ve göz yapılarından gülüşlerine kadar baba-kızın birbirini fazlasıyla andırdığı kareler için “Hık demiş babasının burnundan düşmüş!” demek pek de abartı olmayacak gibi.

Farah Zeynep Abdullah'ı yıllardır ekranlarda görüyoruz ama babasıyla böyle yan yana görünce genlerin nereden geldiği de epey netleşmiş oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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