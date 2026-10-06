Gündüz Kuşağı Bu Kez Melis İşiten'i Vurdu: İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında günlerdir işlenen Hamid Yorulmaz'ın hikayesi, izleyenleri derinden etkilemeye devam ediyor. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid'in ilik nakli umuduyla biyolojik babasını araması ve bu süreçte ortaya çıkan aile sırları gündüz kuşağının en çok konuşulan konularından biri oldu. Hamid'in yaşadıklarını ekran başında takip edenlerden biri de Melis İşiten'di. Ünlü oyuncu, izlerken gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabından paylaşmadan edemedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'nın son günlerde manşetlerden düşmeyen dosyasında bu kez 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın oldukça çarpıcı hikayesi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamid'in hikayesinden etkilenenlerden biri de Melis İşiten oldu. Ünlü oyuncu, Müge Anlı'yı izlerken gözyaşlarını tutamadığı anları takipçileriyle paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın