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Gündüz Kuşağı Bu Kez Melis İşiten'i Vurdu: İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı!

Gündüz Kuşağı Bu Kez Melis İşiten'i Vurdu: İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı!

Müge Anlı
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 21:42
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Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında günlerdir işlenen Hamid Yorulmaz'ın hikayesi, izleyenleri derinden etkilemeye devam ediyor. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid'in ilik nakli umuduyla biyolojik babasını araması ve bu süreçte ortaya çıkan aile sırları gündüz kuşağının en çok konuşulan konularından biri oldu. Hamid'in yaşadıklarını ekran başında takip edenlerden biri de Melis İşiten'di. Ünlü oyuncu, izlerken gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabından paylaşmadan edemedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Müge Anlı'nın son günlerde manşetlerden düşmeyen dosyasında bu kez 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın oldukça çarpıcı hikayesi var.

Müge Anlı'nın son günlerde manşetlerden düşmeyen dosyasında bu kez 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın oldukça çarpıcı hikayesi var.

Talasemi hastalığı nedeniyle tedavi gören Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek ve biyolojik babasına ulaşmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Hamid, yıllarca babası olarak bildiği Mehmet Bey'in biyolojik babası olmadığını, tedavi sürecinde yapılan DNA testi sonucunda öğrendiğini anlattı. Ardından annesinden gerçek babasının kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını öne sürdü.

Hamid'in sağlık mücadelesinin ortasında söylediği “Ölmek istemiyorum” sözleri ise ekran başındakileri derinden etkiledi. Program ilerledikçe mesele yalnızca biyolojik babanın bulunmasından ibaret olmaktan çıktı ve aileyle ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit hakkında çocuğun soybağını değiştirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve daha sonra tutuklandığı açıklandı.

Son olarak Hamid'in biyolojik babası olabileceği öne sürülen ve dosyada “Sakallı Hamid” olarak anılan kişi de canlı yayına bağlandı. Hamid'in tedavi sürecindeki sosyal güvence sorunuyla ilgili Sağlık Bakanlığının devreye girdiği de Müge Anlı tarafından açıklandı.

Kaçıranlar için Hamid dosyasında yaşanan son gelişmelerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hamid'in hikayesinden etkilenenlerden biri de Melis İşiten oldu. Ünlü oyuncu, Müge Anlı'yı izlerken gözyaşlarını tutamadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Evinde programı izlediği sırada kısa bir video çeken Melis İşiten'in gözlerinin dolduğu görüldü. İşiten, paylaşımının üzerine de ekstra duygulandığını açıklayan şu notu düştü:

Müge Anlı izlerken ağlamamak da ne bileyim... Hamid meselesi beni bitirdi arkadaşlar. Akşam izlemeye gelecek seyirci umarım konuya hakimdir.”

Melis İşiten'in özellikle son cümlesi de paylaşımı daha eğlenceli bir noktaya taşıdı. Akşam kendisini izlemeye gelecek seyircisinin bile Hamid meselesine hakim olmasını umduğunu söyleyen oyuncu, belli ki programı kapattıktan sonra da yaşananların etkisinden kolay kolay çıkamamış!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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