Gündüz Kuşağı Bu Kez Melis İşiten'i Vurdu: İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı!

Talasemi hastalığı nedeniyle tedavi gören Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek ve biyolojik babasına ulaşmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Hamid, yıllarca babası olarak bildiği Mehmet Bey'in biyolojik babası olmadığını, tedavi sürecinde yapılan DNA testi sonucunda öğrendiğini anlattı. Ardından annesinden gerçek babasının kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını öne sürdü.

Hamid'in sağlık mücadelesinin ortasında söylediği “Ölmek istemiyorum” sözleri ise ekran başındakileri derinden etkiledi. Program ilerledikçe mesele yalnızca biyolojik babanın bulunmasından ibaret olmaktan çıktı ve aileyle ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit hakkında çocuğun soybağını değiştirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve daha sonra tutuklandığı açıklandı.

Son olarak Hamid'in biyolojik babası olabileceği öne sürülen ve dosyada “Sakallı Hamid” olarak anılan kişi de canlı yayına bağlandı. Hamid'in tedavi sürecindeki sosyal güvence sorunuyla ilgili Sağlık Bakanlığının devreye girdiği de Müge Anlı tarafından açıklandı.