Müge Anlı'da Hamid'in Babası Olduğu İddia Edilen "Sakallı Hamid" Canlı Yayına Çıktı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında bu kez söz, baba olduğu öne sürülen kişideydi. Annesi Nihal Beyit'in verdiği isimle ortaya çıkan 'Sakallı Hamid'in ifadesi canlı yayında okundu. Sakallı Hamid ayrıca canlı yayına çıkıp Hamid Yorulmaz'la yüzleşti.
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"Sakallı Hamid" olarak anılan kişi, Hamid'in annesiyle alkollü bir ortamda tanıştıklarını söyledi.
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Annesi Nihal Beyit tutuklandı, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hamid'in talasemi tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek verileceği açıklandı.
Müge Anlı, Hamid'i babası olduğu iddia edilen Sakallı Hamid ile canlı yayında buluşturdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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