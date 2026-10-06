Müge Anlı'da Hamid'in Babası Olduğu İddia Edilen "Sakallı Hamid" Canlı Yayına Çıktı

Hikâye eylül sonunda İzmir Torbalı'dan gelen bir başvuruyla başlamıştı. Üç yaşındayken annesi tarafından bırakılan Hamid, dedesi ve babaannesinin yanında büyüdü. Doğuştan talasemi hastası olan genç, kök hücre nakli için biyolojik babasını bulması gerektiğini söyleyerek Müge Anlı'ya ulaşmıştı.

Yapılan DNA testi, onu büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Hamid de stüdyoda 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' diyerek yardım istedi. Tedavi için önünde yaklaşık altı ay kaldığını anlatması izleyicilerin yüreğini burktu.

Müge Anlı aynı yayında Hamid için umut veren bir haber de verdi: Tedavisi için gerekli destek Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Şimdi gözler 'Sakallı Hamid'in DNA testine girip girmeyeceğinde. Hamid için ise zamanla yarış sürüyor.