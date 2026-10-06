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Müge Anlı'da Hamid'in Babası Olduğu İddia Edilen "Sakallı Hamid" Canlı Yayına Çıktı

Müge Anlı'da Hamid'in Babası Olduğu İddia Edilen "Sakallı Hamid" Canlı Yayına Çıktı

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 11:50
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında bu kez söz, baba olduğu öne sürülen kişideydi. Annesi Nihal Beyit'in verdiği isimle ortaya çıkan 'Sakallı Hamid'in ifadesi canlı yayında okundu. Sakallı Hamid ayrıca canlı yayına çıkıp Hamid Yorulmaz'la yüzleşti.

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"Sakallı Hamid" olarak anılan kişi, Hamid'in annesiyle alkollü bir ortamda tanıştıklarını söyledi.

"Sakallı Hamid" olarak anılan kişi, Hamid'in annesiyle alkollü bir ortamda tanıştıklarını söyledi.

Günlerdir gündemden düşmeyen Hamid Yorulmaz dosyasında merakla beklenen isim sonunda konuştu. Müge Anlı, 6 Ekim Salı günkü yayında Hamid'in biyolojik babası olduğu öne sürülen ve 'Sakallı Hamid' olarak anılan kişinin ifadesini paylaştı. İzmir dışında yaşadığı belirtilen adamın sözleri şöyleydi:

'Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim.'

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Annesi Nihal Beyit tutuklandı, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı.

Annesi Nihal Beyit tutuklandı, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu ismin gün yüzüne çıkmasında savcılığın devreye girmesi belirleyici oldu. Hamid'in canlı yayındaki çağrısının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma; çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve tehdit suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Jandarma ve JASAT ekiplerinin Torbalı ile Tire'de pek çok kişinin ifadesine başvurmasının ardından anne ve dayı gözaltına alındı. Anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in yayında kendisini tehdit ettiğini söylediği dayısı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yıllardır sessizliğini koruyan annenin verdiği isim de 'Sakallı Hamid' oldu.

Hamid'in talasemi tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek verileceği açıklandı.

Hamid'in talasemi tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek verileceği açıklandı.

Hikâye eylül sonunda İzmir Torbalı'dan gelen bir başvuruyla başlamıştı. Üç yaşındayken annesi tarafından bırakılan Hamid, dedesi ve babaannesinin yanında büyüdü. Doğuştan talasemi hastası olan genç, kök hücre nakli için biyolojik babasını bulması gerektiğini söyleyerek Müge Anlı'ya ulaşmıştı.

Yapılan DNA testi, onu büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Hamid de stüdyoda 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' diyerek yardım istedi. Tedavi için önünde yaklaşık altı ay kaldığını anlatması izleyicilerin yüreğini burktu.

Müge Anlı aynı yayında Hamid için umut veren bir haber de verdi: Tedavisi için gerekli destek Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Şimdi gözler 'Sakallı Hamid'in DNA testine girip girmeyeceğinde. Hamid için ise zamanla yarış sürüyor.

Müge Anlı, Hamid'i babası olduğu iddia edilen Sakallı Hamid ile canlı yayında buluşturdu.

Müge Anlı, Hamid'i babası olduğu iddia edilen Sakallı Hamid ile canlı yayında buluşturdu.

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan Sakallı Hamid, Hamid'in annesiyle yıllar önce alkollü bir ortamda tanıştığını açıklarken ayrıca Hamid'in dayısını yakından tanıdığını fakat bir çocukları olduğu hakkında kendisiyle hiçbir zaman iletişime geçilmediğini açıkladı. Baba olduğu iddia edilen kişi ayrıca eğer biyolojik baba çıkarsa Hamid'in tedavisi için 'Kemik iliği veririm insanlık vazifemiz' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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