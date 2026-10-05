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“Yaşamak İçin” Babasını Arıyordu: Müge Anlı'daki Hamid'in Annesi ve Dayısı Tutuklandı!

“Yaşamak İçin” Babasını Arıyordu: Müge Anlı'daki Hamid'in Annesi ve Dayısı Tutuklandı!

Müge Anlı
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 19:40
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakline ihtiyaç duyan Hamid'in “Ölmek istemiyorum” çağrısının ardından savcılık resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz tutuklandı.

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Müge Anlı'ya “Ölmek istemiyorum” diyerek başvuran Hamid Yorulmaz'ın hikayesi birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde.

Müge Anlı'ya “Ölmek istemiyorum” diyerek başvuran Hamid Yorulmaz'ın hikayesi birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde.

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle biyolojik babasını bulmaya çalıştığını anlatmıştı.

Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı DNA testiyle ortaya çıkarken genç, ailesinin gerçek babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine söylemediğini öne sürdü. Annesi Nihal Beyit'in babasının kimliğini bildiğini, dayısı Mehmet Yorulmaz'ın ise bu konuda bilgi sahibi olmasının yanı sıra kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Hamid'in canlı yayındaki “Ölmek istemiyorum” çağrısının ardından Müge Anlı yayınları ihbar kabul edildi ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın “çocuğun soybağını değiştirme”, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” ve “tehdit” suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Ardından anne Nihal Beyit ile dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gözaltı haberinin üzerinden çok geçmeden Hamid dosyasından yeni gelişme geldi: Anne ve dayı tutuklandı.

Gözaltı haberinin üzerinden çok geçmeden Hamid dosyasından yeni gelişme geldi: Anne ve dayı tutuklandı.

Gözaltına alınan Nihal Beyit ile Mehmet Yorulmaz adliyeye sevk edildi. Son gelen bilgilere göre iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu sırada dosyanın merkezindeki “Hamid'in biyolojik babası kim?” sorusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında Nihal Beyit'in emniyette bir isim verdiğini açıkladı. Biyolojik baba olduğu öne sürülen kişinin İzmir dışında yaşadığı ve “Sakallı Hamid” olarak anıldığı aktarılırken, söz konusu kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ancak babalık henüz kesinleşmiş değil.

Hamid'in Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemesiyle başlayan dosyada böylece savcılık soruşturması, gözaltıların ardından iki tutuklamaya kadar uzandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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