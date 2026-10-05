“Yaşamak İçin” Babasını Arıyordu: Müge Anlı'daki Hamid'in Annesi ve Dayısı Tutuklandı!

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle biyolojik babasını bulmaya çalıştığını anlatmıştı.

Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı DNA testiyle ortaya çıkarken genç, ailesinin gerçek babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine söylemediğini öne sürdü. Annesi Nihal Beyit'in babasının kimliğini bildiğini, dayısı Mehmet Yorulmaz'ın ise bu konuda bilgi sahibi olmasının yanı sıra kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Hamid'in canlı yayındaki “Ölmek istemiyorum” çağrısının ardından Müge Anlı yayınları ihbar kabul edildi ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın “çocuğun soybağını değiştirme”, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” ve “tehdit” suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Ardından anne Nihal Beyit ile dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.