“Yaşamak İçin” Babasını Arıyordu: Müge Anlı'daki Hamid'in Annesi ve Dayısı Tutuklandı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakline ihtiyaç duyan Hamid'in “Ölmek istemiyorum” çağrısının ardından savcılık resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'ya “Ölmek istemiyorum” diyerek başvuran Hamid Yorulmaz'ın hikayesi birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltı haberinin üzerinden çok geçmeden Hamid dosyasından yeni gelişme geldi: Anne ve dayı tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın