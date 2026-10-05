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Müge Anlı'da 'Yaşamak İçin' Babasını Arayan Hamid'in Annesi ve Dayısı Gözaltında

Müge Anlı'da 'Yaşamak İçin' Babasını Arayan Hamid'in Annesi ve Dayısı Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 07:14
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkıp 'Ölmek istemiyorum' diyerek biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında savcılık devreye girdi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, programda dile getirilen iddialar üzerine resen soruşturma başlattı; Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Talasemi hastası genç, kök hücre nakli için babasının kimliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı, Hamid'in annesi ve dayısı 4 Ekim'de gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı, Hamid'in annesi ve dayısı 4 Ekim'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre soruşturma dört ayrı suçlama üzerinden yürütülüyor: çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve tehdit. Gözaltına alınanlar, Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz oldu.

Savcılığın harekete geçmesinde ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında anlatılanlar belirleyici oldu. Hamid yayında, annesinin biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ama söylemediğini, dayısının da aynı bilgiye sahip olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

"Annem, dedem ve anneannemi kandırıyor": Hamid, ailesinin gerçek babanın kimliğini kendisinden sakladığını söylemişti.

"Annem, dedem ve anneannemi kandırıyor": Hamid, ailesinin gerçek babanın kimliğini kendisinden sakladığını söylemişti.

İzmir'den Müge Anlı'nın programına yapılan canlı yayında Hamid'i büyüten dede ve babaanne de ekrana geldi. Hamid, programa çıkma sebebini tek cümleyle özetledi: biyolojik babasını bulup ameliyat olmak istiyordu. Annesi Nihal Beyit'in ısrarla ismi söylemediğini, dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da kendisini engellediğini anlattı.

Müge Anlı da yayında anneye doğrudan seslenerek, bir gencin hayatı söz konusuyken sessiz kalmanın vicdanen kabul edilemeyeceğini vurguladı ve gerekirse DNA testleriyle babayı bulacaklarını söyledi. 

Biyolojik babanın kimliği ise gözaltı haberinin geldiği güne kadar kamuoyuna açıklanmadı.

DNA testi, Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu; genç için zaman daralıyor.

DNA testi, Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu; genç için zaman daralıyor.

Doğuştan talasemi hastası olan Hamid, daha üç yaşındayken annesi tarafından terk edilmiş, babaannesi ve dedesinin yanında büyümüştü. Hastalık 13 yaşındayken ağırlaşınca komaya girdi, doktorlar ilik nakli gerektiğini söyledi. Uyumlu donör aranırken ortaya çıkan DNA sonucu herkesi şaşırttı: yıllarca 'baba' bildiği Mehmet Sağbaş, biyolojik babası değildi.

Hamid'in hayatı haftalık kan nakillerine bağlı. Programda 'Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor' diyen genç, tedavi için önünde yaklaşık altı ay kaldığını da dile getirmişti. Gözaltılarla birlikte dosyanın şimdi hem hukuki hem sağlık boyutuyla ilerlemesi, ekibin babayı bulma çalışmalarının da sürmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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