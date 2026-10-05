Müge Anlı'da 'Yaşamak İçin' Babasını Arayan Hamid'in Annesi ve Dayısı Gözaltında

Edinilen bilgiye göre soruşturma dört ayrı suçlama üzerinden yürütülüyor: çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve tehdit. Gözaltına alınanlar, Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz oldu.

Savcılığın harekete geçmesinde ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında anlatılanlar belirleyici oldu. Hamid yayında, annesinin biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ama söylemediğini, dayısının da aynı bilgiye sahip olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.