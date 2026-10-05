Müge Anlı'da 'Yaşamak İçin' Babasını Arayan Hamid'in Annesi ve Dayısı Gözaltında
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkıp 'Ölmek istemiyorum' diyerek biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında savcılık devreye girdi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, programda dile getirilen iddialar üzerine resen soruşturma başlattı; Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Talasemi hastası genç, kök hücre nakli için babasının kimliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı, Hamid'in annesi ve dayısı 4 Ekim'de gözaltına alındı.
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"Annem, dedem ve anneannemi kandırıyor": Hamid, ailesinin gerçek babanın kimliğini kendisinden sakladığını söylemişti.
DNA testi, Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu; genç için zaman daralıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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