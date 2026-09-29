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"Annem Ölümüm Pahasına Babamın Kim Olduğunu Saklıyor": Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın Feryadı Yürek Yaktı

"Annem Ölümüm Pahasına Babamın Kim Olduğunu Saklıyor": Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın Feryadı Yürek Yaktı

Atv Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 09:49
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18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı aslında tek bir soruya bağlı. Gerçek babası kim? Talasemi hastası genç, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu ilik naklini alabilmek adına Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıktı. Anlattıkları o kadar çarpıcıydı ki, stüdyoda yıllardır pek çok hikayeye tanıklık eden Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığıyla dünyaya geldi, annesi onu üç yaşında terk edince babaannesiyle dedesinin kollarında büyüdü.

Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığıyla dünyaya geldi, annesi onu üç yaşında terk edince babaannesiyle dedesinin kollarında büyüdü.

Hamid Yorulmaz'ın hikayesi Torbalı'da, küçücük bir bebekken başladı. Doğduğu günden beri talasemi, yani halk arasında bilinen adıyla Akdeniz Anemisi hastası olan Hamid, daha üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından eşine bırakılarak terk edildi. O günden sonra Hamid'i babaannesi ve dedesi büyüttü. Genç, kendisini öz evladı gibi büyüttüklerini anlattı. Anne kısa süre sonra başka biriyle evlendi, yeni bir yuva kurdu. Boşanma sürecinde de iki oğlundan yalnızca büyüğünü yanına aldı. Hamid'in bu evlilikten bir de erkek kardeşi oldu ama yıllar boyu ne annesiyle ne de bu kardeşiyle gerçek bir bağ kuramadı.

Hamid 13 yaşında komaya girince yapılan DNA testi, ailenin yıllardır bilmediği o çarpıcı gerçeği ortaya serdi.

Hamid 13 yaşında komaya girince yapılan DNA testi, ailenin yıllardır bilmediği o çarpıcı gerçeği ortaya serdi.

Hastalık Hamid 13 yaşındayken ağırlaştı, genç komaya girdi. Komadan çıktığında doktorlar ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Anne ya da babadan uyumlu doku arandı, derken beklenmedik bir sonuç çıktı. Babasının iliği hiçbir şekilde tutmadı. Yapılan DNA testi kimsenin beklemediği bir gerçeği ortaya çıkardı, Hamid yıllarca 'babam' dediği adamın biyolojik oğlu olmadığını öğrendi. Stüdyodaki uzman konuk, kan grubundaki uyuşmazlığın da bu farkı doğruladığını belirtti. En çok şaşıran isim Müge Anlı oldu, çünkü annenin boşanma sürecinde büyük oğlunu yanına alıp, sonradan biyolojik oğlu olmadığı anlaşılan Hamid'i babaya bıraktığı da bu sırada ortaya çıktı. Hamid canlı yayında yürekleri dağlayan bir cümle kurdu: 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor.'

Hamid'in hayatı şu anda haftalık kan nakillerine bağlı, üstelik bazen uygun kan bile bulunamıyor. Genç, durumun aciliyetini kendi ağzından anlattı: 'Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor, fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var.' Annesi Nihal Beyit ise hala biyolojik babanın kim olduğunu söylemeyi reddediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi ise 28 Eylül'deki bölümün ardından gerçek babayı bulmak için araştırmalarına devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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