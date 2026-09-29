"Annem Ölümüm Pahasına Babamın Kim Olduğunu Saklıyor": Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın Feryadı Yürek Yaktı
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18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı aslında tek bir soruya bağlı. Gerçek babası kim? Talasemi hastası genç, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu ilik naklini alabilmek adına Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıktı. Anlattıkları o kadar çarpıcıydı ki, stüdyoda yıllardır pek çok hikayeye tanıklık eden Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi.
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Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığıyla dünyaya geldi, annesi onu üç yaşında terk edince babaannesiyle dedesinin kollarında büyüdü.
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Hamid 13 yaşında komaya girince yapılan DNA testi, ailenin yıllardır bilmediği o çarpıcı gerçeği ortaya serdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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