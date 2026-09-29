"Annem Ölümüm Pahasına Babamın Kim Olduğunu Saklıyor": Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın Feryadı Yürek Yaktı

Hastalık Hamid 13 yaşındayken ağırlaştı, genç komaya girdi. Komadan çıktığında doktorlar ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Anne ya da babadan uyumlu doku arandı, derken beklenmedik bir sonuç çıktı. Babasının iliği hiçbir şekilde tutmadı. Yapılan DNA testi kimsenin beklemediği bir gerçeği ortaya çıkardı, Hamid yıllarca 'babam' dediği adamın biyolojik oğlu olmadığını öğrendi. Stüdyodaki uzman konuk, kan grubundaki uyuşmazlığın da bu farkı doğruladığını belirtti. En çok şaşıran isim Müge Anlı oldu, çünkü annenin boşanma sürecinde büyük oğlunu yanına alıp, sonradan biyolojik oğlu olmadığı anlaşılan Hamid'i babaya bıraktığı da bu sırada ortaya çıktı. Hamid canlı yayında yürekleri dağlayan bir cümle kurdu: 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor.'

Hamid'in hayatı şu anda haftalık kan nakillerine bağlı, üstelik bazen uygun kan bile bulunamıyor. Genç, durumun aciliyetini kendi ağzından anlattı: 'Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor, fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var.' Annesi Nihal Beyit ise hala biyolojik babanın kim olduğunu söylemeyi reddediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi ise 28 Eylül'deki bölümün ardından gerçek babayı bulmak için araştırmalarına devam ediyor.