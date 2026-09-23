Eşi "Halüsinasyonlar Görüyor" Demişti: Müge Anlı'da Bulunan Mariia Meryem Balta Gerçeği Canlı Yayında Anlattı!
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İstanbul Esenler'de terlikleriyle evden çıktıktan sonra aylarca haber alınamayan 29 yaşındaki Ukraynalı Mariia Meryem Balta, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulundu. Canlı yayında eşi Cebrail Balta ile karşı karşıya gelen üç çocuk annesi genç kadın, evden neden ayrıldığını ilk kez kendi ağzından anlattı. Eşinin kendisi hakkındaki iddialarına verdiği yanıt ve yayının ardından atılan adımlar dikkat çekti.
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Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
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Bir izleyicinin ihbarıyla bulunan Mariia Meryem Balta, stüdyoda eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.
Emniyet ekipleri stüdyoya geldi, Mariia Meryem Balta boşanıp Ukrayna'ya dönmek istediğini açıkladı.
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