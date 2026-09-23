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Eşi "Halüsinasyonlar Görüyor" Demişti: Müge Anlı'da Bulunan Mariia Meryem Balta Gerçeği Canlı Yayında Anlattı!

Eşi "Halüsinasyonlar Görüyor" Demişti: Müge Anlı'da Bulunan Mariia Meryem Balta Gerçeği Canlı Yayında Anlattı!

Atv Müge Anlı Kadına Şiddet
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 14:51
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İstanbul Esenler'de terlikleriyle evden çıktıktan sonra aylarca haber alınamayan 29 yaşındaki Ukraynalı Mariia Meryem Balta, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulundu. Canlı yayında eşi Cebrail Balta ile karşı karşıya gelen üç çocuk annesi genç kadın, evden neden ayrıldığını ilk kez kendi ağzından anlattı. Eşinin kendisi hakkındaki iddialarına verdiği yanıt ve yayının ardından atılan adımlar dikkat çekti.

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Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Ukrayna uyruklu Mariia Meryem Balta, eşi Cebrail Balta ve üç çocuğuyla İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşıyordu. 29 Nisan'da ayağında terliklerle evden çıkan genç kadından o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Eşinin başvurusuyla dosya 2 Haziran'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşındı; Cebrail Balta o yayında eşinin psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. İzleyicilerden gelen ihbarlarda genç kadının İstanbul Otogarı, Alibeyköy ve Üsküdar çevresinde elinde poşetlerle dolaştığı aktarıldı. Müge Anlı da sağlık durumu iyi olmayan kişilerin mutlaka tedavi altına alınması gerektiğinin altını çizmişti.

Bir izleyicinin ihbarıyla bulunan Mariia Meryem Balta, stüdyoda eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

Bir izleyicinin ihbarıyla bulunan Mariia Meryem Balta, stüdyoda eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

Genç kadının izini süren ihbar, onu yaklaşık 2-3 aydır evinde ağırladığını söyleyen bir izleyiciden geldi. Bu kişi, Mariia Meryem'i bir hastane bahçesinde titrerken bulduğunu ve evine götürdüğünü anlatarak fotoğraflarını programa iletti. Aktardığına göre genç kadın kendini bekâr olarak tanıtmış, arkadaşlarının onu evden attığını söylemişti.

22 Eylül'deki canlı yayında aylar sonra eşiyle karşılaşan Mariia Meryem, 'Akıl sağlığı yerinde değil, halüsinasyonlar görüyor' iddiasını kesin bir dille reddetti. 'Eşim bana şiddet uyguluyordu. Mecbur evden çıktım ve hastanede tedavi gördüm' diyen genç kadın, eşinin karnına yumrukla, kafasına kaşıkla vurduğunu öne sürdü. 'Bir anne çocuklarını bırakmak ister mi?' sözleri de stüdyoda dikkat çekti.

Emniyet ekipleri stüdyoya geldi, Mariia Meryem Balta boşanıp Ukrayna'ya dönmek istediğini açıkladı.

Emniyet ekipleri stüdyoya geldi, Mariia Meryem Balta boşanıp Ukrayna'ya dönmek istediğini açıkladı.

Yayın sürerken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri stüdyoya gelerek işlem başlattı. Genç kadın buradan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü ve verdiği ifadede eşinden şikâyetçi oldu.

'Ülkeme dönmek, o adamdan kurtulmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum' diyen Mariia Meryem, çocuklarını da yanına almak istediğini söyledi. Boşanma süreci için Cebrail Balta'nın avukatı aracılığıyla vekâlet vermesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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