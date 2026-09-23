Eşi "Halüsinasyonlar Görüyor" Demişti: Müge Anlı'da Bulunan Mariia Meryem Balta Gerçeği Canlı Yayında Anlattı!

Genç kadının izini süren ihbar, onu yaklaşık 2-3 aydır evinde ağırladığını söyleyen bir izleyiciden geldi. Bu kişi, Mariia Meryem'i bir hastane bahçesinde titrerken bulduğunu ve evine götürdüğünü anlatarak fotoğraflarını programa iletti. Aktardığına göre genç kadın kendini bekâr olarak tanıtmış, arkadaşlarının onu evden attığını söylemişti.

22 Eylül'deki canlı yayında aylar sonra eşiyle karşılaşan Mariia Meryem, 'Akıl sağlığı yerinde değil, halüsinasyonlar görüyor' iddiasını kesin bir dille reddetti. 'Eşim bana şiddet uyguluyordu. Mecbur evden çıktım ve hastanede tedavi gördüm' diyen genç kadın, eşinin karnına yumrukla, kafasına kaşıkla vurduğunu öne sürdü. 'Bir anne çocuklarını bırakmak ister mi?' sözleri de stüdyoda dikkat çekti.