Büşra Bebek Olayında Annenin Yalan İfadesi Ortaya Çıktı: Müge Anlı Acı Gerçeği Açıkladı
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor. Anne Elif B.'nin ifadelerinde yaşanan art arda değişiklik, olayı kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı. Konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da geniş yer buldu. Sunucunun canlı yayında paylaştığı son bilgiler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
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Büşra bebek, 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesindeki Göndüren köyünde ailesinin çadırından kayboldu.
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Anne Elif B., önce bebeğin para karşılığında verildiğini öne sürdü, ardından cinayeti itiraf etti.
Müge Anlı, canlı yayında annenin yer gösterdiği araziden sonuç alınamadığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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