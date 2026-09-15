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Büşra Bebek Olayında Annenin Yalan İfadesi Ortaya Çıktı: Müge Anlı Acı Gerçeği Açıkladı

Büşra Bebek Olayında Annenin Yalan İfadesi Ortaya Çıktı: Müge Anlı Acı Gerçeği Açıkladı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 14:33
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor. Anne Elif B.'nin ifadelerinde yaşanan art arda değişiklik, olayı kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı. Konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da geniş yer buldu. Sunucunun canlı yayında paylaştığı son bilgiler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

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Büşra bebek, 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesindeki Göndüren köyünde ailesinin çadırından kayboldu.

Büşra bebek, 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesindeki Göndüren köyünde ailesinin çadırından kayboldu.

İhbarın ardından bölgede AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katıldığı geniş çaplı bir arama başlatıldı. Çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzakta bebeğe ait olduğu belirtilen bazı kıyafetler bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir kan izine veya yırtığa rastlanmadı. Arama çalışmaları günler boyunca aralıksız sürdürüldü. Olay kısa sürede ulusal gündeme taşındı.

Anne Elif B., önce bebeğin para karşılığında verildiğini öne sürdü, ardından cinayeti itiraf etti.

Anne Elif B., önce bebeğin para karşılığında verildiğini öne sürdü, ardından cinayeti itiraf etti.

Soruşturma sırasında ilk ifadesinde anne Elif B., eşi Yusuf B.'nin yaklaşık 1 milyon lira banka borcu nedeniyle bebeği para karşılığında başkalarına verdiğini öne sürdü. Baba Yusuf B. ise suçlamaları reddederek çocuğunun kaybolduğunu savundu. Anne daha sonra savcılıkta verdiği ek ifadede anlatımını tamamen değiştirdi. Elif B., 'Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı' dedi. Bu itiraf, dosyanın yönünü tamamen değiştirdi.

Müge Anlı, canlı yayında annenin yer gösterdiği araziden sonuç alınamadığını açıkladı.

Müge Anlı, canlı yayında annenin yer gösterdiği araziden sonuç alınamadığını açıkladı.

Büşra bebeğin kaybolması Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında aktardığı bilgiye göre anne Elif B., itirafının ardından savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde yer gösterme işlemi için araziye götürüldü. Ekipler, annenin bebeğin bırakıldığını iddia ettiği bölgede geniş çaplı arama yaptı. Ancak Müge Anlı'nın açıkladığı son bilgiye göre Büşra bebeğin cansız bedenine söz konusu arazide ulaşılamadı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma kapsamında anne ve babanın yanı sıra ailenin yakın çevresinden kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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