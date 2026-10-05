Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Fon Krizi Çıkışı

Eğilmez’e göre fon krizinin bütün boyutları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturma sürecinde masaya yatırılması gereken konuların başında denetim mekanizması geliyor. Ekonomist bu noktada iki kritik soruyu öne çıkardı: “Denetim yetersiz miydi? Yoksa denetim sorunları ortaya çıkardığı halde, bu sorunların üzerine zamanında gidilmedi mi?”

Yazının ilk durağı Yunan mitolojisindeki İkarus oldu. Eğilmez, finansal piyasalarda yüksek getirinin yatırımcının risk algısını değiştirebildiğini, piyasalar yükseldikçe daha fazla risk almanın sıradan bir davranışa dönüştüğünü anlattı. Denetime duyulan güvenin de bu süreci beslediğini belirten ekonomist, yatırımcının aldığı riskin kontrol altında olduğunu düşünebileceğine dikkat çekti. Ona göre belli bir eşikten sonra asıl tehlike risk almak değil, alınan riskin artık risk olarak görülmemesi.

Krizin etkilerini anlatırken Pandora’nın kutusuna başvuran Eğilmez, finans piyasalarının birbirine sıkı sıkıya bağlı yapısını hatırlattı. Bir fonda patlak veren sorun yalnızca o fonla sınırlı kalmayabiliyor; sarsılan güven diğer fonlara ve piyasanın geneline yayılabiliyor. Eğilmez, finansal krizlerde kaybedilenin sadece para olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Pandora’nın kutusunda geriye umut kalmıştı. Ancak finansal piyasalarda umut tek başına bir risk yönetimi stratejisi değildir.”