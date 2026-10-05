Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Fon Krizi Çıkışı
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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde piyasaları sarsan fon krizine dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. “İkarus’tan Fon Krizine” başlıklı yazısında krizin tüm nedenlerinin henüz gün yüzüne çıkmadığını belirten Eğilmez, sorgulanması gereken ilk başlığın denetim olduğunu söyledi. Ünlü ekonomist, mitolojiden yakın tarihe uzanan örneklerle finansal risklerin nasıl gözden kaybolabildiğini anlattı.
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Mahfi Eğilmez fon krizinde ilk soruyu denetime yöneltti: Sorunlar görüldü ama üzerine gidilmedi mi?
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Eğilmez İzlanda’yı hatırlattı: Uyarılara rağmen önlem alınmadı, 3 büyük banka kısa sürede çöktü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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