Fon Ödemelerinde Tarih Netleşiyor! 1 Milyon TL Altı Yatırımı Olanlar Dikkat: Gazeteci Fatih Atik Açıkladı
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Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi olan fon krizinde tarih netleşmeye başladı. Tasfiye sürecine giren fonlarda biriken alacakların ne zaman hesaplara aktarılacağı merak konusu olurken, başkent kulislerinden bilgiler sızdı. Gazeteci Fatih Atik'in TGRT Haber canlı yayınında paylaştığı kulis bilgilerine göre ödemeler için ekim ayı işaret edildi.
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1 milyon TL altında kalan 355 bin küçük yatırımcı öncelikli oldu. Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?
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Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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