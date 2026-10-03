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Fon Ödemelerinde Tarih Netleşiyor! 1 Milyon TL Altı Yatırımı Olanlar Dikkat: Gazeteci Fatih Atik Açıkladı

Fon Ödemelerinde Tarih Netleşiyor! 1 Milyon TL Altı Yatırımı Olanlar Dikkat: Gazeteci Fatih Atik Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 16:12
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Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi olan fon krizinde tarih netleşmeye başladı. Tasfiye sürecine giren fonlarda biriken alacakların ne zaman hesaplara aktarılacağı merak konusu olurken, başkent kulislerinden bilgiler sızdı. Gazeteci Fatih Atik'in TGRT Haber canlı yayınında paylaştığı kulis bilgilerine göre ödemeler için ekim ayı işaret edildi.

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1 milyon TL altında kalan 355 bin küçük yatırımcı öncelikli oldu. Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

1 milyon TL altında kalan 355 bin küçük yatırımcı öncelikli oldu. Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Konuya ilişkin gelişmeleri aktaran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yetkili isimlerle gerçekleştirdiği temasların ardından sürecin işleyişine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çerçevesi çizilen planlamaya göre, yatırımı 1 milyon Türk Lirası’nın altında kalan yaklaşık 355 bin küçük yatırımcı birinci öncelik haline getirildi. Mağduriyetlerin giderilmesi adına yürütülen çalışmalarda, söz konusu yatırımcı grubunun toplam ana para alacağının 120 milyar TL ile 150 milyar TL arasında bir büyüklüğe ulaştığı kaydedildi.

Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamuoyunda 'Ödemeler için gerekli finansman hazır mı?' sorusu tartışılırken, yetkili makamlardan alınan bilgiler kaynağın hazır olduğu yönünde. 

Finansman tarafında bir engel bulunmazken, sürecin resmen başlaması için teknik doğrulama adımları bekleniyor. Hak sahipliğinin tam olarak netleştirilmesinin ardından düğmeye basılacak ve ödeme süreci başlatılacak. Yetkililerin ana hedefi ise tüm bu doğrulamaları tamamlayarak Ekim ayı bitmeden ödemeleri gerçekleştirmek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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