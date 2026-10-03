Fon Ödemelerinde Tarih Netleşiyor! 1 Milyon TL Altı Yatırımı Olanlar Dikkat: Gazeteci Fatih Atik Açıkladı

Kamuoyunda 'Ödemeler için gerekli finansman hazır mı?' sorusu tartışılırken, yetkili makamlardan alınan bilgiler kaynağın hazır olduğu yönünde.

Finansman tarafında bir engel bulunmazken, sürecin resmen başlaması için teknik doğrulama adımları bekleniyor. Hak sahipliğinin tam olarak netleştirilmesinin ardından düğmeye basılacak ve ödeme süreci başlatılacak. Yetkililerin ana hedefi ise tüm bu doğrulamaları tamamlayarak Ekim ayı bitmeden ödemeleri gerçekleştirmek.