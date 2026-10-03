Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yardımcısı Bahis Soruşturmasından Çıktı

Listede adı geçtikten sonra bir açıklama yapan Sağlam, bahis hesabının bulunduğunu doğruladı. Hesabın yıllar önce spor müsabakalarını takip etmek amacıyla açıldığını ve aktif olarak kullanılmadığını savundu. Geçmiş yıllarda toplam yaklaşık 10 bin lira yatırdığını, herhangi bir kazanç elde etmediğini ve hesaptan hiçbir zaman para çekmediğini söyledi.

Hesabın artık kapalı olduğunu da belirten Sağlam, kupon tutarlarının küçük miktarlarda kaldığını, olası kazançların da düşük seviyede olduğunu ifade etti. Bu bilgileri paylaşma gerekçesini ise kendisini 'kazanç amaçlı-bağımlılık' türü bir bahis faaliyeti içinde göstermemek olarak açıkladı. Gençleri yasa dışı bahis ortamından korumayı amaçladığını söyleyen Sağlam, anlattıklarının hesap kayıtları üzerinden doğrulanabileceğini savundu.