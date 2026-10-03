Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yardımcısı Bahis Soruşturmasından Çıktı
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TFF'nin bahis soruşturması kapsamında son beş yılda kulüplerde yöneticilik yapan 448 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yayımlanan listede dikkat çeken isimlerden biri, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın oğlu Muhammet İsmail Sağlam oldu. Sağlam, bahis hesabının bulunduğunu doğruladı ve savunmasını kamuoyuyla paylaştı.
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Muhammet Sağlam bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edildi.
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Hesabı doğruladı: Toplam 10 bin lira yatırdığını ve kazanç elde etmediğini söyledi.
Muhammet Sağlam, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'de yardımcısıymış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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