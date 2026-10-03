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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yardımcısı Bahis Soruşturmasından Çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yardımcısı Bahis Soruşturmasından Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 15:52
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TFF'nin bahis soruşturması kapsamında son beş yılda kulüplerde yöneticilik yapan 448 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yayımlanan listede dikkat çeken isimlerden biri, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın oğlu Muhammet İsmail Sağlam oldu. Sağlam, bahis hesabının bulunduğunu doğruladı ve savunmasını kamuoyuyla paylaştı.

KAYNAK: Sözcü/Mahir Ağar

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Muhammet Sağlam bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edildi.

Muhammet Sağlam bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edildi.

TFF, son beş yıl içinde kulüplerde görev yapan yöneticilere yönelik yürüttüğü bahis incelemesinin sonuçlarını açıkladı. İnceleme kapsamında 448 yönetici, disiplin süreci için PFDK'ye sevk edildi. Yayımlanan listede Muhammet İsmail Sağlam, 263. sırada yer aldı.

Iğdır FK'nin eski yöneticilerinden olan avukat Sağlam'ın, bahis oynadığı dönemde Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün danışmanlığını yaptığı aktarıldı. Sağlam'ın bugün ise Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu üyesi olduğu belirtiliyor.

Hesabı doğruladı: Toplam 10 bin lira yatırdığını ve kazanç elde etmediğini söyledi.

Hesabı doğruladı: Toplam 10 bin lira yatırdığını ve kazanç elde etmediğini söyledi.

Listede adı geçtikten sonra bir açıklama yapan Sağlam, bahis hesabının bulunduğunu doğruladı. Hesabın yıllar önce spor müsabakalarını takip etmek amacıyla açıldığını ve aktif olarak kullanılmadığını savundu. Geçmiş yıllarda toplam yaklaşık 10 bin lira yatırdığını, herhangi bir kazanç elde etmediğini ve hesaptan hiçbir zaman para çekmediğini söyledi.

Hesabın artık kapalı olduğunu da belirten Sağlam, kupon tutarlarının küçük miktarlarda kaldığını, olası kazançların da düşük seviyede olduğunu ifade etti. Bu bilgileri paylaşma gerekçesini ise kendisini 'kazanç amaçlı-bağımlılık' türü bir bahis faaliyeti içinde göstermemek olarak açıkladı. Gençleri yasa dışı bahis ortamından korumayı amaçladığını söyleyen Sağlam, anlattıklarının hesap kayıtları üzerinden doğrulanabileceğini savundu.

Muhammet Sağlam, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'de yardımcısıymış.

Muhammet Sağlam, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'de yardımcısıymış.

Muhammet Sağlam'ın Fatma Betül Sayan Kaya'nın başkanlığını yaptığı AK Parti Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi. Bu göreve Mart 2025'te getirildiği, daha önce de uzun yıllar AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer aldığı kaydedildi. Babası Mehmet Sağlam ise eski İçişleri Bakan Yardımcısı olarak biliniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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