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Of Aman'la 90'lara Damga Vuran Nalan'ın Son Hali Gündem Oldu!

Of Aman'la 90'lara Damga Vuran Nalan'ın Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 09:53
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Bir “Of Aman” desek, devamını getirenler burada mı? 90’ların unutulmayan seslerinden Nalan, ilk albümüyle hafızalara yerleşmişti. Bir dönem gözlerden uzak kalan şarkıcı, yıllar içinde yaşadığı zorlu süreci de anlatmıştı. Şimdi ise son görüntüleriyle yeniden dikkat çekiyor. Gelin, “Of Aman Nalan” olarak tanıdığımız sanatçının hikâyesine bakalım.

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İlk albümünün adı üzerine yapıştı: Onu hep “Of Aman Nalan” olarak tanıdık.

İlk albümünün adı üzerine yapıştı: Onu hep “Of Aman Nalan” olarak tanıdık.

90’ların Türkçe pop şarkılarının yeri başka. Aradan yıllar geçse de birkaç notasını duyunca eşlik etmeye başladığımız o şarkılardan biri de “Of Aman”. Nalan’ı geniş kitlelerle buluşturan parça, zamanla sanatçının adının da ayrılmaz bir parçası oldu.

Gerçek adı Emine Nalan Tokyürek olan şarkıcı, 1973 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldığı dönemde arkadaşlarıyla çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyordu. Biyografiler.com’da aktarılan bilgilere göre, bir barda şarkı söylerken Garo Mafyan tarafından keşfedilmesi kariyerinin dönüm noktası oldu.

1994 yılında yayımlanan ilk albümü “Of Aman” ile büyük bir çıkış yakaladı. Yaklaşık 800 bin sattığı belirtilen albüm, Nalan’ı dönemin dikkat çeken pop şarkıcıları arasına taşıdı. Dinleyiciler onu öyle benimsedi ki adı yıllar boyunca “Of Aman Nalan” olarak anılmaya devam etti.

Bir dönem gözlerden uzak kalan Nalan, neredeyse bir yıl evden çıkamadığını anlatmıştı.

Bir dönem gözlerden uzak kalan Nalan, neredeyse bir yıl evden çıkamadığını anlatmıştı.

Nalan’ın hayatında, dinleyicilerin pek bilmediği zor bir dönem de vardı. Sanatçı, 2022 yılında CNN Türk’e verdiği röportajda, 2013-2016 yılları arasında panik atak yaşadığını açıklamıştı.

O günlerde kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettiğini, titreme ve ölüm korkusu yaşadığını anlatan Nalan, neredeyse bir yıl boyunca evden çıkamadığını söylemişti. Araba kullanmakta da zorlandığını belirten şarkıcı, doktor desteğiyle tedavi gördüğünü paylaşmıştı.

Daha sonra Bodrum’a yerleşen Nalan, burada kendisine daha sakin bir hayat kurdu. Ancak göz önünde daha az bulunması, müziği bıraktığı anlamına gelmiyordu. Nitekim kendisi de şarkıcılığı hiçbir zaman bırakmadığının altını çizmişti.

2019’dan sonra yayımladığı “Aşk Senin Neyine”, “Deli Aşk” ve “Rüya” gibi single’larla dinleyicileriyle buluşmayı sürdürdü. Televizyonda ya da magazin haberlerinde eskisi kadar sık görünmese de müzik hayatına devam etti.

Şimdi ise Nalan’ın son görüntüleri yeniden dikkat çekiyor.

Şimdi ise Nalan’ın son görüntüleri yeniden dikkat çekiyor.

90’lardan hatırladığımız şarkıcıyı yıllar sonra görmek, onun müzik yolculuğunu da yeniden akıllara getirdi. İlk albümüyle yakaladığı çıkış, adının önüne eklenen “Of Aman” ve hafızalara yerleşen şarkıları derken Nalan, o dönemi yaşayanların kolay kolay unutmadığı isimlerden biri.

Sanatçı da geçmişe baktığında değişen müzik dünyasına dair düşüncelerini saklamıyor. Posta’ya verdiği röportajda 90’ları “Biz çok safmışız” sözleriyle değerlendiren Nalan, sosyal medya düzenine yönelik eleştirilerini de dile getirmişti. Yapay zekânın gerçek sanatçıların yerini alamayacağını savunan şarkıcı, müziğe olan bağlılığını koruyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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