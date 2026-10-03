Of Aman'la 90'lara Damga Vuran Nalan'ın Son Hali Gündem Oldu!

90’ların Türkçe pop şarkılarının yeri başka. Aradan yıllar geçse de birkaç notasını duyunca eşlik etmeye başladığımız o şarkılardan biri de “Of Aman”. Nalan’ı geniş kitlelerle buluşturan parça, zamanla sanatçının adının da ayrılmaz bir parçası oldu.

Gerçek adı Emine Nalan Tokyürek olan şarkıcı, 1973 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldığı dönemde arkadaşlarıyla çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyordu. Biyografiler.com’da aktarılan bilgilere göre, bir barda şarkı söylerken Garo Mafyan tarafından keşfedilmesi kariyerinin dönüm noktası oldu.

1994 yılında yayımlanan ilk albümü “Of Aman” ile büyük bir çıkış yakaladı. Yaklaşık 800 bin sattığı belirtilen albüm, Nalan’ı dönemin dikkat çeken pop şarkıcıları arasına taşıdı. Dinleyiciler onu öyle benimsedi ki adı yıllar boyunca “Of Aman Nalan” olarak anılmaya devam etti.