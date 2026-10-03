Of Aman'la 90'lara Damga Vuran Nalan'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Bir “Of Aman” desek, devamını getirenler burada mı? 90’ların unutulmayan seslerinden Nalan, ilk albümüyle hafızalara yerleşmişti. Bir dönem gözlerden uzak kalan şarkıcı, yıllar içinde yaşadığı zorlu süreci de anlatmıştı. Şimdi ise son görüntüleriyle yeniden dikkat çekiyor. Gelin, “Of Aman Nalan” olarak tanıdığımız sanatçının hikâyesine bakalım.
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İlk albümünün adı üzerine yapıştı: Onu hep “Of Aman Nalan” olarak tanıdık.
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Bir dönem gözlerden uzak kalan Nalan, neredeyse bir yıl evden çıkamadığını anlatmıştı.
Şimdi ise Nalan’ın son görüntüleri yeniden dikkat çekiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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