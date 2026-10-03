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Bali’de İkinci Kez Düğün Yapan Elvin Levinler ve Eşinin Harcadığı Tutar Şaşırttı!

Bali’de İkinci Kez Düğün Yapan Elvin Levinler ve Eşinin Harcadığı Tutar Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 10:22
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Düğün masrafları bu kez yüksekliğiyle şaşırtmadı! Elvin Levinler ile eşi Bülent Kocamanoğlu, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali’de bir törenle kutladı. Çift, yöresel kıyafetler giyerek ikinci kez düğün yaptı. Kutlamanın en dikkat çeken ayrıntısı ise harcadıkları tutardı. Levinler, bu deneyimin neden uyguna mal olduğunu da anlattı.

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Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun birlikte çıktıkları yolculuklar yeni değil.

Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun birlikte çıktıkları yolculuklar yeni değil.

Oyunculuğunun yanı sıra seyahat ve yaşam paylaşımlarıyla da tanınan Elvin Levinler, mimar Bülent Kocamanoğlu ile Bodrum’da sade bir törenle evlenmişti. Çiftin evliliklerinin ilk yıllarında aldığı karar ise alışılmışın biraz dışındaydı: Evlerini kapatıp bavullarıyla yola çıktılar.

Yaklaşık üç yıl boyunca farklı ülkeleri gezerek otellerde yaşayan çift, bu süreçte yeni yerler gördü, farklı kültürlerle tanıştı. Ancak sürekli seyahat etmek, zamanla ilk günlerdeki heyecanın yanında yorgunluğu da beraberinde getirdi.

Levinler, 2020 yılında verdiği röportajda otel hayatının başlangıçta çok güzel geldiğini, fakat bir süre sonra yorucu olmaya başladığını anlatmıştı. Salgın döneminde yerleşik bir düzen kurmak isteyen çift, bir süre Datça’da küçük bir evde yaşamıştı.

Çift, 10. evlilik yıl dönümlerinde Bali’de yeniden düğün yaptı.

Çift, 10. evlilik yıl dönümlerinde Bali’de yeniden düğün yaptı.

Seyahat etmeyi seven çiftin bu kez durağı Bali oldu. Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu, evliliklerinin 10. yılını burada farklı bir anıyla kutlamak istedi ve ikinci bir düğün töreni düzenledi.

Sözcü’nün haberine göre, törenin hazırlıkları yöre halkının desteğiyle yapıldı. Kıyafetlerden gelin buketine, seremoni organizasyonundan fotoğraf ve video çekimine kadar pek çok detay bu kutlama için hazırlandı.

Bodrum’daki ilk düğünlerinden farklı bir atmosferde gerçekleşen törene konuk davet etmediler. Böylece yıl dönümlerini baş başa, Bali’deki seyahatlerine eklenen özel bir anıyla kutladılar.

Kıyafet ve çekimler dâhil törenin maliyeti 223 dolar oldu.

Kıyafet ve çekimler dâhil törenin maliyeti 223 dolar oldu.

Düğünün en dikkat çeken ayrıntısı, çiftin açıkladığı harcama tutarıydı. Sözcü’nün aktardığına göre kıyafetler, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi için toplam 223 dolar ödediler.

Buradaki tutar Bali tatilinin tamamına değil, düğün törenine ait. Levinler de kutlamanın neden uyguna mal olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu.”

Çift, evliliklerinin 10. yılında kalabalık bir organizasyon yerine baş başa katıldıkları bu törenle yeni bir hatıra biriktirdi. Kutlamadan geriye de Bali’de çekilen düğün fotoğrafları kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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