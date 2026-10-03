Bali’de İkinci Kez Düğün Yapan Elvin Levinler ve Eşinin Harcadığı Tutar Şaşırttı!

Seyahat etmeyi seven çiftin bu kez durağı Bali oldu. Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu, evliliklerinin 10. yılını burada farklı bir anıyla kutlamak istedi ve ikinci bir düğün töreni düzenledi.

Sözcü’nün haberine göre, törenin hazırlıkları yöre halkının desteğiyle yapıldı. Kıyafetlerden gelin buketine, seremoni organizasyonundan fotoğraf ve video çekimine kadar pek çok detay bu kutlama için hazırlandı.

Bodrum’daki ilk düğünlerinden farklı bir atmosferde gerçekleşen törene konuk davet etmediler. Böylece yıl dönümlerini baş başa, Bali’deki seyahatlerine eklenen özel bir anıyla kutladılar.