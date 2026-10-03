Bali’de İkinci Kez Düğün Yapan Elvin Levinler ve Eşinin Harcadığı Tutar Şaşırttı!
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Düğün masrafları bu kez yüksekliğiyle şaşırtmadı! Elvin Levinler ile eşi Bülent Kocamanoğlu, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali’de bir törenle kutladı. Çift, yöresel kıyafetler giyerek ikinci kez düğün yaptı. Kutlamanın en dikkat çeken ayrıntısı ise harcadıkları tutardı. Levinler, bu deneyimin neden uyguna mal olduğunu da anlattı.
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Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu’nun birlikte çıktıkları yolculuklar yeni değil.
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Çift, 10. evlilik yıl dönümlerinde Bali’de yeniden düğün yaptı.
Kıyafet ve çekimler dâhil törenin maliyeti 223 dolar oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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