Altın Yaldızlı 3 Metrelik Tevrat: Van'da Tarihi Eser Operasyonunda Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen 53 yaşındaki M.D.'yi takibe aldı.

İpekyolu ilçesinde, 2 Ekim'de şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerine şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar işlenmiş, altın yaldızlı eser ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen eser ise incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Eserin kaç yıllık olduğu ve nereden geldiği, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.