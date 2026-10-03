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Altın Yaldızlı 3 Metrelik Tevrat: Van'da Tarihi Eser Operasyonunda Ele Geçirildi

Altın Yaldızlı 3 Metrelik Tevrat: Van'da Tarihi Eser Operasyonunda Ele Geçirildi

Van
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 10:25
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Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda dikkat çeken bir eser ele geçirildi. Tam 310 santimetre uzunluğundaki eserin deri üzerine işlendiği, üzerinde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar bulunduğu belirtildi. Altın yaldız işlemeli eserin Tevrat olduğu değerlendiriliyor!

İşte detaylar. 

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Deri Üzerine İbranice Yazılar ve Davut Yıldızı

Deri Üzerine İbranice Yazılar ve Davut Yıldızı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen 53 yaşındaki M.D.'yi takibe aldı. 

İpekyolu ilçesinde, 2 Ekim'de şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerine şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar işlenmiş, altın yaldızlı eser ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen eser ise incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Eserin kaç yıllık olduğu ve nereden geldiği, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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