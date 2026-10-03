Altın Yaldızlı 3 Metrelik Tevrat: Van'da Tarihi Eser Operasyonunda Ele Geçirildi
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Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda dikkat çeken bir eser ele geçirildi. Tam 310 santimetre uzunluğundaki eserin deri üzerine işlendiği, üzerinde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar bulunduğu belirtildi. Altın yaldız işlemeli eserin Tevrat olduğu değerlendiriliyor!
İşte detaylar.
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Deri Üzerine İbranice Yazılar ve Davut Yıldızı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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