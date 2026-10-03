Kitapseverlerin Eylül Ayında En Çok Okuduğu 19 Kitap
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Sonbaharın gelişiyle birlikte battaniyelerin altına çekilip sıcak bir içecek eşliğinde sayfalar arasında kaybolma mevsimi başladı! Dünya klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, distopik bilimkurgulardan derinlikli sosyolojik analizlere kadar Eylül ayının en çok okunan 19 kitabını bir araya getirdik.
Bu içerik 03.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yeraltından Notlar – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
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Hiçbir Yerin Ortasında – Ezgi Polat
Midilli – R. J. Palacio
Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek – Kolektif
Gizli Tarih – Donna Tartt
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Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar – Maggie O'Farrell
Geceleri Sessizdir Tahran – Shida Bazyar
Annie Bot – Sierra Greer
Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye – Ahmet Şerif İzgören
Rüya Oteli – Laila Lalami
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Kim Var Orada? – John W. Campbell Jr.
Aytozu Faciası – Arthur C. Clarke
Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton
İyi Kız – Aria Aber
Hangi Liberal Demokrasi – Daron Acemoğlu
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Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky
Mucize – R. J. Palacio
Gör Beni: İki Devrin Hikayesi – Akilah Azra Kohen
Psikiyatrist – Wulf Dorn
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