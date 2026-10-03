Kitapseverlerin Eylül Ayında En Çok Okuduğu 19 Kitap

Sonbaharın gelişiyle birlikte battaniyelerin altına çekilip sıcak bir içecek eşliğinde sayfalar arasında kaybolma mevsimi başladı! Dünya klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, distopik bilimkurgulardan derinlikli sosyolojik analizlere kadar Eylül ayının en çok okunan 19 kitabını bir araya getirdik.

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