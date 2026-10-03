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Kitapseverlerin Eylül Ayında En Çok Okuduğu 19 Kitap

etiket Kitapseverlerin Eylül Ayında En Çok Okuduğu 19 Kitap

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 10:17
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Sonbaharın gelişiyle birlikte battaniyelerin altına çekilip sıcak bir içecek eşliğinde sayfalar arasında kaybolma mevsimi başladı! Dünya klasiklerinden nefes kesen psikolojik gerilimlere, distopik bilimkurgulardan derinlikli sosyolojik analizlere kadar Eylül ayının en çok okunan 19 kitabını bir araya getirdik.

Bu içerik 03.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yeraltından Notlar – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Yeraltından Notlar – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

İnsanın karanlık, çelişkili ve karmaşık iç dünyasına tutulan acımasız bir ayna; varoluşçu edebiyatın temel taşlarından biri olan bu sarsıcı klasik, Eylül ayında da okuma listelerinin zirvesindeydi.

Yeraltından Notlar (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski)

Hiçbir Yerin Ortasında – Ezgi Polat

Hiçbir Yerin Ortasında – Ezgi Polat

Büyük kentin gürültüsünden uzakta, görünüşte dingin ama derinlerinde saklı sırlar barındıran taşranın tekinsiz atmosferini incelikli bir edebiyatla anlatan yerli bir roman.

Hiçbir Yerin Ortasında (Ezgi Polat)

Midilli – R. J. Palacio

Midilli – R. J. Palacio

Babasını aramak için hayalet bir yol arkadaşı ve gizemli bir midilliyle vahşi doğada tehlikeli bir yolculuğa çıkan Silas'ın cesaret, bağlılık ve sevgi dolu sürükleyici macerası.

Midilli (R. J. Palacio)

Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek – Kolektif

Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek – Kolektif

Büyüyen metropollerde derinleşen eşitsizlikleri, mekansal ayrışmayı ve yoksulluğun değişen yüzünü saha verileriyle yeniden ele alan yetkin bir sosyolojik araştırma.

Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek (Kolektif)

Gizli Tarih – Donna Tartt

Gizli Tarih – Donna Tartt

Seçkin bir üniversitede Antik Yunanca çalışan bir grup ayrıcalıklı öğrencinin ahlaki sınırları aşarak karıştığı cinayeti ve vicdan azabını anlatan uluslararası çoksatan modern bir başyapıt.

Gizli Tarih (Donna Tartt)

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Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar – Maggie O'Farrell

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar – Maggie O'Farrell

1976 yazının kavurucu sıcak dalgasında Londra'da aniden ortadan kaybolan bir aile babasının ardından gün yüzüne çıkan sırlar, kırılgan bağlar ve aile dinamiklerini işleyen usta işi bir kurgu.

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar (Maggie O'Farrell)

Geceleri Sessizdir Tahran – Shida Bazyar

Geceleri Sessizdir Tahran – Shida Bazyar

İran Devrimi'nden günümüz Almanyasına uzanan bir ailenin dört farklı kuşağı üzerinden direnişi, özgürlük arayışını, sürgünü ve sessizliğin gücünü anlatan sarsıcı bir göç hikayesi.

Geceleri Sessizdir Tahran (Shida Bazyar)

Annie Bot – Sierra Greer

Annie Bot – Sierra Greer

Kusursuz bir eş ve yardımcı olarak tasarlanan insansı bir yapay zekanın, insan duygularını ve kendi bilincini keşfetmeye başladığında ortaya çıkan etik ve psikolojik sınırları sorgulayan çarpıcı bir gelecek tasviri.

Annie Bot (Sierra Greer)

Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye – Ahmet Şerif İzgören

Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye – Ahmet Şerif İzgören

Türkiye'nin geleneksel kodlarından küresel tüketim alışkanlıklarına uzanan kültürel dönüşümünü eğlenceli örnekler, gözlemler ve samimi bir üslupla masaya yatıran düşündürücü bir analiz.

Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye (Ahmet Şerif İzgören)

Rüya Oteli – Laila Lalami

Rüya Oteli – Laila Lalami

Yakın geleceğin gözetim toplumunda insanların bilinçaltı rüyalarının algoritmalara kaydedilip suç unsuru sayıldığı distopik bir düzende özgürlük arayışını işleyen karanlık bir kurgu.

Rüya Oteli (Laila Lalami)

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Kim Var Orada? – John W. Campbell Jr.

Kim Var Orada? – John W. Campbell Jr.

Antarktika'nın dondurucu ıssızlığında buza gömülü bulunan şekil değiştirebilen uzaylı bir organizmanın bilim insanları arasında başlattığı paranoyayı anlatan kült bilimkurgu klasiği.

Kim Var Orada? (John W. Campbell Jr.)

Aytozu Faciası – Arthur C. Clarke

Aytozu Faciası – Arthur C. Clarke

Ay yüzeyinde batan bir turist gemisini ve içindeki insanları kurtarmak için başlatılan nefes kesici operasyonu anlatan sert bilimkurgunun öncüsü Arthur C. Clarke imzalı heyecan dolu bir roman.

Aytozu Faciası (Arthur C. Clarke)

Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton

Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü – Stuart Turton

Aynı günü farklı bedenlerde uyanarak tekrar tekrar yaşayan bir adamın, gizemli bir malikanedeki cinayeti çözmek için zamana karşı yarışını anlatan Agatha Christie esintili zekice kurgulanmış bir polisiye.

Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü (Stuart Turton)

İyi Kız – Aria Aber

İyi Kız – Aria Aber

Almanya ile Afganistan arasında köklerini, aidiyetini ve travmalarını arayan genç bir kadının kimlik mücadelesini şiirsel bir dille aktaran 2025 Women’s Prize Yılın Romanı finalisti.

İyi Kız (Aria Aber)

Hangi Liberal Demokrasi – Daron Acemoğlu

Hangi Liberal Demokrasi – Daron Acemoğlu

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun kurumların gücünü, demokrasinin kırılganlığını ve özgürlüklerin sürdürülebilirliğini güncel küresel krizler ışığında ele aldığı ufuk açıcı bir inceleme.

Hangi Liberal Demokrasi (Daron Acemoğlu)

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Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky

Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky

Şehrin karmaşasından kaçarken yolu ıssız bir kafeye düşen bir adamın menüdeki sıra dışı sorularla hayatın anlamını, varoluş amacını ve mutluluğu sorgulamasını sağlayan ilham verici bir anlatı.

Dünyanın Kıyısındaki Kafe (John Strelecky)

Mucize – R. J. Palacio

Mucize – R. J. Palacio

Yüz anomalisiyle doğan küçük Auggie Pullman'ın sıradan bir okula başlama macerasını ve nezaketin dönüştürücü gücünü anlatan, her yaştan okurun kalbine dokunan ilham verici bir roman.

Mucize (R. J. Palacio)

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi – Akilah Azra Kohen

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi – Akilah Azra Kohen

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının dönüştürücü ruhunu, iki farklı dünyanın insanı arasındaki derin aşk ve fikir çatışmaları üzerinden anlatan etkileyici bir dönem romanı.

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi (Akilah Azra Kohen)

Psikiyatrist – Wulf Dorn

Psikiyatrist – Wulf Dorn

Şiddet görmüş bir kadın hastanın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini akıl almaz bir kabusun içinde bulan bir psikiyatristin gerilim dolu hikayesi; ters köşeleriyle soluksuz okunan bir psikolojik gerilim.

Psikiyatrist (Wulf Dorn)

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
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