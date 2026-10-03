Paris’te de Tarzını Konuşturdu: Hadise’nin Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!
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Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yurt dışındaki defilelerde de tarzıyla dikkat çekiyor. Paris Moda Haftası’na katılan Hadise’nin tercihi bu kez siyahtan yana oldu. Dantel ve transparan detayların öne çıktığı kombini, gösterişli aksesuarları tamamladı. Gelin, görünümüne birlikte bakalım.
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Hadise, müziği kadar tarzıyla da adından söz ettiren isimlerden.
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Paris Moda Haftası için seçtiği siyah kombininde dantel ve transparan detaylar öne çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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