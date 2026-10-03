Paris’te de Tarzını Konuşturdu: Hadise’nin Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Konserleri, sahne performansları ve şarkılarıyla gündeme gelen Hadise’nin kıyafet seçimleri de yakından takip ediliyor. Sahne için hazırladığı kombinlerden davetlerdeki görünümlerine kadar farklı tarzlar deneyen ünlü şarkıcı, iddialı parçaları kullanmayı seviyor.

Hadise’nin moda ilgisi sahneyle sınırlı kalmıyor. Yurt dışındaki defilelere de katılan şarkıcı, Paris Moda Haftası kapsamında Zuhair Murad’ın Sonbahar/Kış 2026-2027 Couture defilesinin davetlileri arasındaydı. Defileyi Jennifer Lopez ile yan yana takip ettiği anlar da gündeme gelmişti.