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Paris’te de Tarzını Konuşturdu: Hadise’nin Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Paris’te de Tarzını Konuşturdu: Hadise’nin Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 09:35
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Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yurt dışındaki defilelerde de tarzıyla dikkat çekiyor. Paris Moda Haftası’na katılan Hadise’nin tercihi bu kez siyahtan yana oldu. Dantel ve transparan detayların öne çıktığı kombini, gösterişli aksesuarları tamamladı. Gelin, görünümüne birlikte bakalım.

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Hadise, müziği kadar tarzıyla da adından söz ettiren isimlerden.

Hadise, müziği kadar tarzıyla da adından söz ettiren isimlerden.

Konserleri, sahne performansları ve şarkılarıyla gündeme gelen Hadise’nin kıyafet seçimleri de yakından takip ediliyor. Sahne için hazırladığı kombinlerden davetlerdeki görünümlerine kadar farklı tarzlar deneyen ünlü şarkıcı, iddialı parçaları kullanmayı seviyor.

Hadise’nin moda ilgisi sahneyle sınırlı kalmıyor. Yurt dışındaki defilelere de katılan şarkıcı, Paris Moda Haftası kapsamında Zuhair Murad’ın Sonbahar/Kış 2026-2027 Couture defilesinin davetlileri arasındaydı. Defileyi Jennifer Lopez ile yan yana takip ettiği anlar da gündeme gelmişti.

Paris Moda Haftası için seçtiği siyah kombininde dantel ve transparan detaylar öne çıktı.

Paris Moda Haftası için seçtiği siyah kombininde dantel ve transparan detaylar öne çıktı.

Hadise’nin paylaştığı görüntüdeki tercihinde, üst bölümde kullanılan dantel detaylar dikkat çekiyor. Derin yakalı tasarımın bel kısmındaki açıklıklar ve transparan etek bölümü, siyah kombine hareket katıyor. Omuzlarından aşağı bıraktığı siyah dış giyim parçası da görünümünü tamamlıyor.

Saçlarını açık ve dalgalı kullanan şarkıcı, aksesuar seçiminde ise büyük, sallantılı küpelere yer verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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