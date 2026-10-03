Dev Banka Açıkladı: Fon Krizinden Kaçan Parasını Kapıp Oraya Koştu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon krizinin gölgesindeki bankacılık sektöründe mevduat rakamları dikkat çeken bir yükselişe geçti. Eylülün ortasından itibaren yalnızca iki haftada toplam mevduat 545,3 milyar lira artarak 34 trilyon lirayı aştı. Ağustosun son haftasında neredeyse duran para girişi, eylülde yeniden hız kazandı. Dünya devi banka Goldman Sachs ise Eylül'de para piyasası fonlarından çıkan 13 milyar doların yaklaşık yarısının döviz ve altın mevduatına yöneltildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağustosun son haftasında yüzde 82,7 yavaşlayan mevduat, eylülde yeniden hızlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir haftada 434,9 milyar lira girdi, toplam mevduat 34 trilyon lirayı aştı.
Dev banka açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın