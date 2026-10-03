Dev Banka Açıkladı: Fon Krizinden Kaçan Parasını Kapıp Oraya Koştu!

Eylülde ise tablo tersine döndü. Toplam mevduat 11 Eylül itibarıyla yaklaşık 33,46 trilyon liraydı. 18 Eylül'de 33,89 trilyon liraya yükselen mevduat, yalnızca bir haftada 434,9 milyar lira arttı. 25 Eylül'de toplam mevduat 34 trilyon 2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Böylece 11-25 Eylül arasındaki iki haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 545,3 milyar lira büyüdü. Ağustosun son haftasındaki 70,4 milyar liralık artışla kıyaslandığında, 11-18 Eylül'deki 434,9 milyar liralık haftalık artış yaklaşık 6,2 kat daha yüksek.

Peki bu paranın bir kısmı fonlardan mı çıktı? Uzmanlar bu noktada temkinli. Mevduattaki 545 milyar liralık artışın doğrudan fon krizinden çıkan paralardan kaynaklandığını söylemek için henüz yeterli veri bulunmadığı belirtiliyor. Yine de ağustos sonundaki sert yavaşlamanın ardından eylülde gelen güçlü toparlanma, finansal piyasalardaki para hareketliliğine işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.