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Dev Banka Açıkladı: Fon Krizinden Kaçan Parasını Kapıp Oraya Koştu!

Dev Banka Açıkladı: Fon Krizinden Kaçan Parasını Kapıp Oraya Koştu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 10:16
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Fon krizinin gölgesindeki bankacılık sektöründe mevduat rakamları dikkat çeken bir yükselişe geçti. Eylülün ortasından itibaren yalnızca iki haftada toplam mevduat 545,3 milyar lira artarak 34 trilyon lirayı aştı. Ağustosun son haftasında neredeyse duran para girişi, eylülde yeniden hız kazandı. Dünya devi banka Goldman Sachs ise Eylül'de para piyasası fonlarından çıkan 13 milyar doların yaklaşık yarısının döviz ve altın mevduatına yöneltildiğini açıkladı.

Kaynak: Kaan Zenginli

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Ağustosun son haftasında yüzde 82,7 yavaşlayan mevduat, eylülde yeniden hızlandı.

Ağustosun son haftasında yüzde 82,7 yavaşlayan mevduat, eylülde yeniden hızlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı temmuzda yaklaşık 745 milyar lira artmıştı. Ağustosta bu artış hızlanarak yaklaşık 1,34 trilyon liraya çıktı. Tabloyu değiştiren, ağustosun son haftası oldu.

14-21 Ağustos haftasında yaklaşık 406,3 milyar lira yükselen toplam mevduat, 21-28 Ağustos haftasında yalnızca 70,4 milyar lira arttı. Haftalık artış 335,9 milyar lira azaldı, yani yüzde 82,7 geriledi. Fon krizinin gündemi sarstığı günlere denk gelen bu yavaşlama, para hareketlerini yakından izleyenlerin dikkatini çekti.

Yaklaşık yüzde 83'lük bu sert fren, eylül ayı verilerinin neden bu kadar merakla beklendiğini de açıklıyor: Vatandaşın ve yatırımcının parasını nereye yönelttiği, krizin ardından en çok sorulan sorulardan biri haline geldi.

Bir haftada 434,9 milyar lira girdi, toplam mevduat 34 trilyon lirayı aştı.

Bir haftada 434,9 milyar lira girdi, toplam mevduat 34 trilyon lirayı aştı.

Eylülde ise tablo tersine döndü. Toplam mevduat 11 Eylül itibarıyla yaklaşık 33,46 trilyon liraydı. 18 Eylül'de 33,89 trilyon liraya yükselen mevduat, yalnızca bir haftada 434,9 milyar lira arttı. 25 Eylül'de toplam mevduat 34 trilyon 2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Böylece 11-25 Eylül arasındaki iki haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 545,3 milyar lira büyüdü. Ağustosun son haftasındaki 70,4 milyar liralık artışla kıyaslandığında, 11-18 Eylül'deki 434,9 milyar liralık haftalık artış yaklaşık 6,2 kat daha yüksek.

Peki bu paranın bir kısmı fonlardan mı çıktı? Uzmanlar bu noktada temkinli. Mevduattaki 545 milyar liralık artışın doğrudan fon krizinden çıkan paralardan kaynaklandığını söylemek için henüz yeterli veri bulunmadığı belirtiliyor. Yine de ağustos sonundaki sert yavaşlamanın ardından eylülde gelen güçlü toparlanma, finansal piyasalardaki para hareketliliğine işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dev banka açıkladı.

Dev banka açıkladı.

Goldman Sachs analistlerinin değerlendirmesine göre, eylül ayında Türkiye’de para piyasası fonlarından yaşanan 13 milyar dolarlık çıkışın yaklaşık yarısı yurt içinde döviz ve altın mevduatına yöneldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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