10 Soruda Türkiye'nin Fon Krizi: SPK 130 Fonu Neden Tasfiyeye Gönderdi, Yatırımcıların Parası Ne Olacak?

Bir yatırımcı payını bozdurmak istediğinde fonun ona nakit ödemesi gerekiyor, kasada yeterli para yoksa fon elindeki varlığı satmak zorunda kalıyor. Ama elinde milyarlarca liralık, günde çok az işlem gören hisse varsa bunu yapmak kolay değil, kağıt üzerinde 10 milyar liralık hisseniz olsa bile birkaç milyarını birden satmaya kalktığınızda karşınızda yeterli alıcı çıkmayabiliyor, satış büyüdükçe fiyat da geriliyor. Piyasanın çok konuştuğu 'likidite sorunu' tam olarak bu, varlık elde var ama gerektiği hızda nakde çevrilemiyor.