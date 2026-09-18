10 Soruda Türkiye'nin Fon Krizi: SPK 130 Fonu Neden Tasfiyeye Gönderdi, Yatırımcıların Parası Ne Olacak?
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Türkiye'de yatırım fonları günlerdir ekonomi gündeminin merkezinde duruyor. Önce bazı fonlar yatırımcılarına ödeme yapamadı, ardından Borsa İstanbul'da sert satışlar yaşandı. Son olarak SPK yedi portföy yönetim şirketinin işlemlerini durdurdu ve 130 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu krizin nasıl büyüdüğünü ve yatırımcıyı nelerin beklediğini soru soru anlatıyoruz.
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Fon nedir?
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Peki sorun nerede başladı?
Yatırımcılar fondan çıkmak isteyince ne oldu?
SPK'nın ağustostaki kararı neden önemli?
"Temerrüt" ne demek?
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Borsa neden sert düştü?
SPK ne yaptı?
Fonun tasfiye edilmesi "param gitti" demek mi?
Devlet neden müdahale etti?
Bütün fonlardan korkmalı mıyız?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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