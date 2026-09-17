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Savcı Odasında Çektirdiği Fotoğraflarla Gündem Olan Avukat Gözaltına Alındı

Savcı Odasında Çektirdiği Fotoğraflarla Gündem Olan Avukat Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 19:22
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İstanbul’da menfaat karşılığında yargı süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında avukat Buket Tekışık gözaltına alındı. Tekışık, daha önce savcının odasında çektirdiği fotoğrafı 'Ben asla kaybetmem' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak - Gazete Pencere / Büşra Cebeci

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Yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği iddia edildi.

Yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği iddia edildi.

Bakırköy Başsavcılığı, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’da yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında avukat Buket Nurşah Tekışık’ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Geçmişte yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.

Geçmişte yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Tekışık, “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla paylaştığı ve tartışmalara neden olan fotoğrafların ardından yaptığı açıklamada, savcı odasına giriş çıkışının olağan olduğunu savunmuştu.

Tekışık, fotoğrafın çekildiği odanın kime ait olduğu ya da odanın boş olup olmadığı gibi ayrıntıların sorgulanmadan görüntünün izinsiz kullanıldığını belirterek, fotoğraf üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti. Maddi durumuna ilişkin de açıklama yapan Tekışık, “İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar” demişti. Tekışık ayrıca bu tür tartışmaların mesleki hevesini ve isteğini kırdığını söylemişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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