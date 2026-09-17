Savcı Odasında Çektirdiği Fotoğraflarla Gündem Olan Avukat Gözaltına Alındı
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İstanbul’da menfaat karşılığında yargı süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında avukat Buket Tekışık gözaltına alındı. Tekışık, daha önce savcının odasında çektirdiği fotoğrafı 'Ben asla kaybetmem' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği iddia edildi.
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Geçmişte yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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