Savcı Odasında Çektirdiği Fotoğraflarla Gündem Olan Avukat Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Tekışık, “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla paylaştığı ve tartışmalara neden olan fotoğrafların ardından yaptığı açıklamada, savcı odasına giriş çıkışının olağan olduğunu savunmuştu.

Tekışık, fotoğrafın çekildiği odanın kime ait olduğu ya da odanın boş olup olmadığı gibi ayrıntıların sorgulanmadan görüntünün izinsiz kullanıldığını belirterek, fotoğraf üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti. Maddi durumuna ilişkin de açıklama yapan Tekışık, “İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar” demişti. Tekışık ayrıca bu tür tartışmaların mesleki hevesini ve isteğini kırdığını söylemişti.