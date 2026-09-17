Hayatını Karartan Kanseri Yenmek İçin Vücuduna Virüs Bulaştırdı: Mucize Gerçekleşti
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Kaynak: https://www.yahoo.com/news/articles/s...
Zagreb Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hırvat virolog Beata Halassy, 2020 yılının yaz mevsiminde meme kanserinin yeniden nüksettiğini öğrendi. Geçmişte kemoterapi sürecinden geçen uzman isim, standart tedavilerin ağır ve yıpratıcı yan etkilerine maruz kalmak istemedi. Yıllardır viroloji alanında bilimsel araştırmalar yürüten Halassy, bilim dünyasında kemoterapiye alternatif olarak incelenen onkolitik virüs tedavisini doğrudan kendi üzerinde uygulamaya karar verdi.
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Altı haftalık deneysel uygulama neticesinde küçülen tümör cerrahi operasyonla tamamen temizlendi.
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Biyoetik uzmanları tek bir hasta üzerinden elde edilen verilerin güvenilirliğini ve bilimsel tarafsızlığını sorguladı.
Uzmanlar bu tür münferit vakaların kamuoyuna duyurulmasının çaresiz hastaları tehlikeli arayışlara itebileceğini değerlendirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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