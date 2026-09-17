Hayatını Karartan Kanseri Yenmek İçin Vücuduna Virüs Bulaştırdı: Mucize Gerçekleşti

Karşıt görüş bildiren etik uzmanları, uzmanlık alanı olmayan bireylerin bu tür haberlerden etkilenerek denetimsiz ve tehlikeli yöntemlere başvurabileceği uyarısında bulundu. Halassy ve ekibi ise çalışmanın sadece son derece özel bir uzmanlık çerçevesinde mümkün olabildiğini belirterek, çalışmanın amacının onkolitik virüs tedavisine yönelik klinik araştırmalara dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Bu gelişme, tıp dünyasında hem yenilikçi kanser tedavilerinin potansiyelini hem de öz-deney süreçlerinin etik sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.