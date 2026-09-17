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Hayatını Karartan Kanseri Yenmek İçin Vücuduna Virüs Bulaştırdı: Mucize Gerçekleşti

Hayatını Karartan Kanseri Yenmek İçin Vücuduna Virüs Bulaştırdı: Mucize Gerçekleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 19:53
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Zagreb Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hırvat virolog Beata Halassy, 2020 yılının yaz mevsiminde meme kanserinin yeniden nüksettiğini öğrendi. Geçmişte kemoterapi sürecinden geçen uzman isim, standart tedavilerin ağır ve yıpratıcı yan etkilerine maruz kalmak istemedi. Yıllardır viroloji alanında bilimsel araştırmalar yürüten Halassy, bilim dünyasında kemoterapiye alternatif olarak incelenen onkolitik virüs tedavisini doğrudan kendi üzerinde uygulamaya karar verdi.

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Kaynak: https://www.yahoo.com/news/articles/s...
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Altı haftalık deneysel uygulama neticesinde küçülen tümör cerrahi operasyonla tamamen temizlendi.

Altı haftalık deneysel uygulama neticesinde küçülen tümör cerrahi operasyonla tamamen temizlendi.

Kendi onkologlarının bilgisi dahilinde hareket eden bilim insanı, laboratuvarda ürettiği iki farklı virüs suşunu içeren karışımı doğrudan tümörlü dokuya enjekte etti. Yaklaşık altı hafta süren uygulama boyunca, enjeksiyonun 11. gününden itibaren tümörde belirgin bir küçülme gözlendi. Süreç sonunda küçülen tümör cerrahi müdahaleyle başarılı bir şekilde alındı. Tek bir gün yaşanan hafif ateş dışında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmayan araştırmacının yaklaşık dört yıldır kansersiz bir şekilde yaşamını sürdürdüğü bildirildi. Söz konusu öz-deneyin sonuçları, hakemli tıp dergisi 'Vaccines' bünyesinde bilimsel bir makale olarak yayımlandı.

Biyoetik uzmanları tek bir hasta üzerinden elde edilen verilerin güvenilirliğini ve bilimsel tarafsızlığını sorguladı.

Biyoetik uzmanları tek bir hasta üzerinden elde edilen verilerin güvenilirliğini ve bilimsel tarafsızlığını sorguladı.

Elde edilen başarılı sonuca rağmen çalışma, biyoetik uzmanları arasında ciddi endişelere yol açtı. Uzmanlar, araştırmacıların kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri deneylerde objektif değerlendirme yapma yetisini kaybedebileceklerini vurguladı. Etik kurulların onayından geçmeyen ve yalnızca tek bir vaka ile sınırlı olan bu tür uygulamaların, genel tıp literatürü için bilimsel açıdan kanıt niteliği taşımayacağı ifade edildi. Ayrıca bir doktor veya bilim insanının kendi tedavisini üstlenmesinin tıbbi nesnellik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Uzmanlar bu tür münferit vakaların kamuoyuna duyurulmasının çaresiz hastaları tehlikeli arayışlara itebileceğini değerlendirdi.

Uzmanlar bu tür münferit vakaların kamuoyuna duyurulmasının çaresiz hastaları tehlikeli arayışlara itebileceğini değerlendirdi.

Karşıt görüş bildiren etik uzmanları, uzmanlık alanı olmayan bireylerin bu tür haberlerden etkilenerek denetimsiz ve tehlikeli yöntemlere başvurabileceği uyarısında bulundu. Halassy ve ekibi ise çalışmanın sadece son derece özel bir uzmanlık çerçevesinde mümkün olabildiğini belirterek, çalışmanın amacının onkolitik virüs tedavisine yönelik klinik araştırmalara dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Bu gelişme, tıp dünyasında hem yenilikçi kanser tedavilerinin potansiyelini hem de öz-deney süreçlerinin etik sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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