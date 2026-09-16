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Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Satan Zincir Market Mühürlendi

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Satan Zincir Market Mühürlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 20:52
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Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son kullanma tarihi geçen ürünler satan zincir market mühürlendi.

Son kullanma tarihi geçen ürünler satan zincir market mühürlendi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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