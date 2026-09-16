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Ekonomi
ABD Merkez Bankası (FED) Faizi 25 Baz Puan Yükseltti

ABD Merkez Bankası (FED) Faizi 25 Baz Puan Yükseltti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 21:05 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 21:22
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ABD Merkez Bankası (FED), faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3.75 - 4.00 oranına yükseltti.

Fed'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te gerçekleşti. Fed, 26 Temmuz 2023'te politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

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Fed, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Fed, piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırdı. Bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı.

Karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü bir hızda büyüdüğü, jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek kalmasına karşın yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi.

Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının sağlam olduğu belirtilirken istihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel seyrettiği ve işsizlik oranının sınırlı değişim gösterdiği kaydedildi.

Fed, alınan faiz kararının enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceğini vurguladı. Faiz kararının oybirliğiyle alınmasının ardından piyasaların odağı, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısında gelecek dönemin faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

Fed'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te gerçekleşti. Fed, 26 Temmuz 2023'te politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Bu, 2022'de başlayan sıkılaştırma döngüsündeki son faiz artışıydı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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