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Çocuğu İsviçre'de Okula Başlayan Türk Veli Ülkedeki Devlet Okullarının Detaylarını Paylaştı

Çocuğu İsviçre'de Okula Başlayan Türk Veli Ülkedeki Devlet Okullarının Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2026 - 23:23

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Dünyanın dört bir yanında okullar açıldı ve öğrenciler için yepyeni bir eğitim dönemi başladı. Elbette veliler için de yeni bir koşuşturma başladı. Çocuk için en doğru okulu bulmaktan okul alışverişine kadar her detayı ayrı ayrı düşünmeleri gerekiyor. Her ülkenin eğitim sistemi, o ülkedeki okul telaşının da biçimini değiştiriyor haliyle.

İsviçre'de yaşayan 'isvicremood' isimli Türk veli, devlet okuluna başlayan çocuğu için satın almaları gereken eşyalardan eğitimin içeriğine kadar pek çok detayı paylaştı. Çocukların okula başlarken ailelerin neredeyse hiçbir hazırlık yapmaması ve ders materyallerinin tamamen okul tarafından karşılanması dikkat çekti.

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Kayak, yüzme, satranç ve buz pateni dersleri alıyorlar.

Kayak, yüzme, satranç ve buz pateni dersleri alıyorlar.

İsviçre'de yaşayan Türk velinin paylaştığı bilgilere göre, okul dönemi başlarken ailelerin ekstra bir kırtasiye listesi koşturmacası bulunmuyor. Ailelerin tek yapması gereken şey çocuklarına okul içinde giymeleri için bir ev terliği almak. Okulda kullanılacak tüm kalem, defter, boya ve diğer eğitim materyalleri doğrudan okul yönetimi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

İsviçre eğitim sisteminde okul sadece sınıf içindeki teorik derslerden ibaret görülmüyor. Yıl boyunca çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek pek çok aktivite müfredatın doğal bir parçası haline getirilmiş durumda. Çocuklar yıl içinde düzenli olarak kayak, yüzme, satranç ve buz pateni gibi farklı branşlarda dersler alıyor. Ders aralarında ve okul ortamında çocukların eğlenmesi, hareket etmesi ve sosyal becerilerini geliştirmesi ön planda tutuluyor. Ailelerin maddi yükünü hafifleten ve çocukların eşit şartlarda eğitim almasını sağlayan bu sistem, sosyal medyada izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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