Çocuğu İsviçre'de Okula Başlayan Türk Veli Ülkedeki Devlet Okullarının Detaylarını Paylaştı

Dünyanın dört bir yanında okullar açıldı ve öğrenciler için yepyeni bir eğitim dönemi başladı. Elbette veliler için de yeni bir koşuşturma başladı. Çocuk için en doğru okulu bulmaktan okul alışverişine kadar her detayı ayrı ayrı düşünmeleri gerekiyor. Her ülkenin eğitim sistemi, o ülkedeki okul telaşının da biçimini değiştiriyor haliyle.

İsviçre'de yaşayan 'isvicremood' isimli Türk veli, devlet okuluna başlayan çocuğu için satın almaları gereken eşyalardan eğitimin içeriğine kadar pek çok detayı paylaştı. Çocukların okula başlarken ailelerin neredeyse hiçbir hazırlık yapmaması ve ders materyallerinin tamamen okul tarafından karşılanması dikkat çekti.