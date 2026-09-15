Vanlı Kara Haydar ile Çağla Öz Olayında Yeni Detay: Yıllar Önce Kendisini İstismar Eden Adamla Evlenmiş
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Van'da yürütülen kara para aklama operasyonunda tutuklanan ‘Vanlı Kara Haydar’ Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın geçmişindeki sır perdesi aralandı. İkilinin on yıl önce İstanbul'da görülen bir davada mağdur ve sanık olarak karşı karşıya geldiği, Tançalan'ın hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
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Lüks yaşamları ve gösterişli takı törenleriyle dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan çiftinin kara para aklama soruşturmasıyla başlayan cezaevi süreci, film senaryolarını aratmayan bir geçmişi gün yüzüne çıkardı.
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Sosyal medyaya ve mahkeme tutanaklarına yansıyan olaylar silsilesi, Çağla Öz'ün annesi Nilgün Ö.'nün 2016 yılında kızını korumak için polise gitmesiyle başladı.
Yıllar önce kendisine kabusu yaşatan ve hapis yatan adamla 2026 yılında nikah masasına oturan Çağla Öz Tançalan'ın bu evliliği, ikiliyi bu kez "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" dosyasında birleştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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