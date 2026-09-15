Vanlı Kara Haydar ile Çağla Öz Olayında Yeni Detay: Yıllar Önce Kendisini İstismar Eden Adamla Evlenmiş

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, o dönem yaşı küçük olan Çağla Öz mağdur, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık koltuğuna oturdu. Duruşmalarda kendisine silah çekildiğini ve ağır baskı gördüğünü söyleyen Öz'ün iddialarına karşılık Tançalan, aralarında sadece duygusal bir bağ olduğunu iddia ederek suçlamalardan kurtulmaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti bu savunmayı yetersiz bularak Tançalan'a 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan mahkumiyet kararı verdi. 2018 yılında kesilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, 2020 yılında üst mahkeme tarafından da onaylanarak kesin hükme bağlandı.