article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vanlı Kara Haydar ile Çağla Öz Olayında Yeni Detay: Yıllar Önce Kendisini İstismar Eden Adamla Evlenmiş

Vanlı Kara Haydar ile Çağla Öz Olayında Yeni Detay: Yıllar Önce Kendisini İstismar Eden Adamla Evlenmiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 13:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Van'da yürütülen kara para aklama operasyonunda tutuklanan ‘Vanlı Kara Haydar’ Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın geçmişindeki sır perdesi aralandı. İkilinin on yıl önce İstanbul'da görülen bir davada mağdur ve sanık olarak karşı karşıya geldiği, Tançalan'ın hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lüks yaşamları ve gösterişli takı törenleriyle dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan çiftinin kara para aklama soruşturmasıyla başlayan cezaevi süreci, film senaryolarını aratmayan bir geçmişi gün yüzüne çıkardı.

Lüks yaşamları ve gösterişli takı törenleriyle dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan çiftinin kara para aklama soruşturmasıyla başlayan cezaevi süreci, film senaryolarını aratmayan bir geçmişi gün yüzüne çıkardı.

Kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşinin, yaklaşık on yıl önce çok ağır bir suçlamayla adliye koridorlarında karşı karşıya geldikleri anlaşıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde peş peşe tutuklanan ikilinin, geçmişte suç ortağı değil, mağdur ve fail oldukları belirlendi.

Sosyal medyaya ve mahkeme tutanaklarına yansıyan olaylar silsilesi, Çağla Öz'ün annesi Nilgün Ö.'nün 2016 yılında kızını korumak için polise gitmesiyle başladı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, o dönem yaşı küçük olan Çağla Öz mağdur, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık koltuğuna oturdu. Duruşmalarda kendisine silah çekildiğini ve ağır baskı gördüğünü söyleyen Öz'ün iddialarına karşılık Tançalan, aralarında sadece duygusal bir bağ olduğunu iddia ederek suçlamalardan kurtulmaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti bu savunmayı yetersiz bularak Tançalan'a 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan mahkumiyet kararı verdi. 2018 yılında kesilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, 2020 yılında üst mahkeme tarafından da onaylanarak kesin hükme bağlandı.

Yıllar önce kendisine kabusu yaşatan ve hapis yatan adamla 2026 yılında nikah masasına oturan Çağla Öz Tançalan'ın bu evliliği, ikiliyi bu kez "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" dosyasında birleştirdi.

Yıllar önce kendisine kabusu yaşatan ve hapis yatan adamla 2026 yılında nikah masasına oturan Çağla Öz Tançalan'ın bu evliliği, ikiliyi bu kez "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" dosyasında birleştirdi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Mehmet Fatih Tançalan demir parmaklıklar ardına gönderilirken, İstanbul'da yakalanıp Van'a getirilen Çağla Öz Tançalan da 14 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aynı operasyon zincirinde ailenin bir başka yakını daha cezaevine gönderilirken, yıllar önce kızını kurtarmak için şikayetçi olan anne Nilgün Ö. ve bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
9
6
5
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın