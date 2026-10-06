Son Sözü Kadınların Söylediği, Geleneklerine Sıkı Sıkıya Müslüman Bağlı Topluluk: Tuareglerin Hikâyesi

Berberi dillerinden Tamaşek'in lehçelerini konuşan Tuaregler, Nijer, Mali, Burkina Faso, Libya, Cezayir ve Moritanya'ya yayılmış durumda. Wikipedia'daki tahminlere göre Nijer'de yaklaşık 2,79 milyon, Mali'de ise 705 bin kadar Tuareg yaşıyor.

Bin yılı aşkın süredir develerle çölü aşan topluluğun kendine ait bir yazı sistemi de var: Tifinagh.