Son Sözü Kadınların Söylediği, Geleneklerine Sıkı Sıkıya Müslüman Bağlı Topluluk: Tuareglerin Hikâyesi
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Sahra'da 4-5 milyon kişilik nüfusuyla yaşayan Tuaregler, son sözün kadında olduğu Müslüman topluluklardan biri olarak biliniyor. Soy anne üzerinden ilerliyor, çadır ve içindeki eşyalar kadının mülkü sayılıyor, peçeyi ise kadınlar değil erkekler takıyor. Berberi kökenli bu topluluğun birbirine sıkı sıkıya bağlı gelenekleri, kadının toplumdaki yerini dünyanın pek çok yerinden farklı kuruyor.
[Kaynak: Wikipedia, Encyclopedia.com]
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Tuaregler yalnızca tek bir ülkenin değil, Sahra boyunca uzanan koca bir kuşağın insanları.
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Soy zinciri anne kolundan yürüyor, çadır da içindeki her şey de kadının mülkü sayılıyor.
Bir zamanlar tamamen göçebe olan halk, bugün yarı göçebe bir hayata geçmiş durumda.
Kadınlar değil, erkekler peçe takıyor: Sahra'nın 'mavi adamları'.
Boşanmada her şey kadında kalıyor, erkek yalnızca devesini alıp annesinin evine dönüyor.
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Soylu, vasal, zanaatkâr: Katmanlı bir toplumda bile kadınların mülk ve miras hakkı sürüyor.
Sürüler kadının çeyizi ve geçim kaynağı: Keçi de deve de anne soyundan kızlara geçiyor.
Libya'dan Mali'ye uzanan çöl kuşağında Tuareg kimliği, ortak dil ve ortak gelenekle ayakta duruyor.
Misafirperverlik her şeyin önünde: Çay ocağı yanan çadırda kimse aç ya da susuz kalmıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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