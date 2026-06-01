Dünyanın En Uzun "Boynuna" Sahipler: Kayan Kabilesi'nin Zürafa Kadınları

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 14:05
Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü değerlerdir. Bu nedenle bir ülkenin, coğrafyanın kültürü diğer bir ülkeye garip, saçma, gereksiz gelebilir. Kültürün en büyük özelliği de zaten bu!

Güneydoğu Asya’da yaşayan Kayanlar isimli halkın da dünyanın diğer yerlerinde yaşayan herkese garip gelen bir kültürü var. Kadınlar, boyunlarına taktıkları pirinç halkalarla tanınıyor ve kadınlara 'zürafa boyunlu kadınlar' deniyor.

Peki kadınlar neden böyle bir boyunluk takıyor, boyunları gerçekten uzuyor mu?

Daha önce belki de denk geldiniz: Karşınızda zürafa boyunlu kadınlar!

'Zürafa boyunlu' olarak bilinen bu kadınlar, Kayanlar isimli bir halkın mensupları. Kayanlar, günümüzde Güneydoğu Asya’da Myanmar ve Tayland'da yaşamlarını sürdürüyor. Kayan kabilesi üyeleri, Kırmızı Karenler (Kayah) halkının bir alt koludur. Bu kabilede aynı zamanda Siyah Karenler ve Beyaz Karenler bulunur.

Kırmızı Karenlerin bir alt grubu olan Padaunglar, yukarıda bahsi geçen zürafa boyunlu kadınlardır. Zaten, yerel dilde 'Padaung' da 'uzun boyun' anlamına geliyor.

Padaungların yazılı bir dilinin olmadığı biliniyor. Bu grup, en çok uzun boyunlu kadınlarıyla tanınıyor. Kabilede yaklaşık 10.000 kişi bulunuyor. Padaung kadınlarının geleneksel kıyafetleri, renkli ve zarif bir türban, kısa, kalın ve bol bir elbise ve tayttan oluşuyor. Padaung kadınları, kırmızı kenarlı kısa, koyu mavi bir etek, yine kırmızı kenarlı bol beyaz bir tunik ve kısa mavi bir ceket giyiyor. 

Amit R. Paley, Washington Post'ta şöyle yazdı: “Padaung kadınlarının geleneksel kıyafetleri, mavi veya macenta bir ceket ve havlu benzeri bir başörtüsü ile kırmızı, sarong benzeri bir elbisedir. En belirgin özelliği ise bellerini saran düzinelerce hasır halkadır.”

Gelelim onları "zürafa" yapan pirinç halkalara.

Zürafa boyunlu kadınlar, 5 yaşından itibaren boyunlarına pirinçten yapılmış halkalar takar. Kadınlar, boyunlarını uzatmaya çalışırlar. Bazı kadınların sadece boyunlarına değil, ayaklarına ve kollarına da taktıkları görülür.

Padaunglar, her yeni yaşına girdiği zaman halkalara bir yenisini daha ekler. Aynı zamanda eskiyen halkalar değiştirilir, yerine yenisi takılır. Tıbbi müdahale gerektiren durumlarda halkalar boyundan çıkartılır.

İşin garip tarafı, kadınlar neden böyle bir şey yaptığını tam olarak bilmiyor.

Hiçbir üye ritüelin neden yapıldığına dair net bir açıklama yapamıyor. Bazıları kadınları komşu kabileler tarafından kaçırılmaya karşı koruduğunu iddia ediyor, bazıları da kaplan saldırılarından koruduğunu söylüyor. 

Halkın söylediklerinin yanısıra, farklı bir neden daha var:

Köle ticaretinin yoğun olduğu bölgede kölelik yapmak istemeyen bu kadınlar, boyunlarına bu halkaları geçirerek çirkin görünmek istemişler. Bazı Padaunglar ise halkaların kendilerini daha güzel göstereceğini düşünmüş ve bu zamanla bir gelenek haline gelmiş.Evrim Ağacı'nın aktardığına göre, bu gelenek 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Fakat bazı insanlar bu uygulamanın 11. yüzyıldan önce de yapıldığını iddia ediyor.

Peki boyunları gerçekten uzuyor mu?

Elbette kadınların boynu gerçekten uzamıyor. Fakat uzamış gibi görünüyor.

Boyna takılan yaklaşık 10 kiloluk bu halkalar, köprücük kemiğini aşağı iterek göğüs kafesi üzerinde bir baskı yaratıyor. Bu da, sanki boynun uzamış gibi görünmesine sebep oluyor. Halbuki sadece köprücük kemikleri aşağı itiliyor. Görüntüdeki X-ışınlarından da gerçek bir uzama yaşanmadığı ortada.

Estetik amaçlı yapsalar da halkalar aslında kadınlar için büyük bir tehdit.

Boyuna takılan halka, gün boyunca kadının boynunda kalıyor. Evet, gece uyurken bile boyunlarından çıkarmıyorlar. Başlarının altına sert bir destek koyuyor ve yan bir şekilde uyuyorlar. Yıllar içerisinde bu şekilde uyumaya alışıyorlar.

Fakat halkalar, boyun kaslarının zayıflamasına neden oluyor. Halkalar çıkarıldığında ise kadınların boyunları, artık kafalarını taşımakta zorlandığı için kırılabiliyor.

Padaunglar, bu gelenekten ötürü ölümcül sonlarla ya da ömür boyu yatalak kalma problemiyle karşı karşıya.

Turistik gelir kaynağı olarak görülüyorlar.

Bu kabile, ilginç geleneklerinden ötürü turizm endüstrisinin bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ülkede resmi bir statüye sahip değiller. Bu nedenle sağlık, yol, eğitim ve su gibi hizmetlerden faydalanamıyorlar. Karen kabilesine mensup erkekler tarlalarda çalışıyor. Kadınlar ise evlerinin geçimini sağlıyor.

Günümüzde hala bazı kadınlar kültürel inançlarının sembolü olarak pirinç halkaları takmaya devam ediyor. Bazı kadınlar ise boyun halkalarını hayatlarından çıkardı. Çoğu kadın, modern zamanlarda uygulanmaması gereken eski can sıkıcı bir alışkanlık olarak görüyor ve buna bir son vermek için çok çalışıyorlar.

TRT Belgesel'in konuyla ilgili videosunu da buradan izleyebilirsiniz.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
