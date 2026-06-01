Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'yla Anlaştı

Kuzey Soydan
01.06.2026 - 14:32
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak kongreli başkanlık seçimleri öncesi transfer vaatleri de gelmeye başladı. Eski başkan Aziz Yıldırım ile yarışacak olan iş insanı Hakan Safi'nin, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Safi önceki açıklamalarında iki milli yıldızı işaret etmişti.

Gazeteci Beril Böke'nin YouTube yayınında aktardığına göre Hakan Safi'nin daha önce işaret ettiği iki milli oyuncu İnterli Hakan Çalhanoğlu ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Merih Demiral. 

Böke, 'Hakan Safi’nin bahsettiği iki milli oyuncu; Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu. Bu iki isimle anlaşıldı. Seçimin kazanılması halinde milli takımın 1. ve 2. kaptanı Fenerbahçe forması giyecek' ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, seçim sürecinde "mega paket" transferler vaadinde bulundu.

Ünlü iş insanının seçim vaadi olarak Lewandowski, Guirassy ve Mason Greenwood gibi isimlerle temas kurduğu da spor muhabirleri tarafından öne sürülmüştü.

