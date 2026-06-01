Selena Gomez, 4 Saatlik Yetişkin Filminde Rol Alacak

Aynı kaynak, Gomez’in kariyer basamaklarındaki evrimine dikkat çekerek, “Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi” ifadelerini kullandı. Projenin perde arkasını aktaran kaynak, ünlü yıldızın geleceğe yönelik planlarını şu sözlerle özetledi: 'Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor.'

Gomez'in radikal bir sanatsal dönüşüm olarak gördüğü ve büyük bir heyecanla dahil olduğu bu 4 saatlik dev yapımın sinema dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu.