article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Selena Gomez, 4 Saatlik Yetişkin Filminde Rol Alacak

Selena Gomez, 4 Saatlik Yetişkin Filminde Rol Alacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2026 - 15:24 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 15:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pop dünyasının ve ekranların sevilen ismi Selena Gomez, oyunculuk kariyerinde çığır açacak cesur bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldızın, izleyicileri şaşırtacak nitelikte, dört saat uzunluğunda ve yetişkin içerikli bir sinema filminde rol alacağı öğrenildi. Gomez’e yakın kaynaklar, bu hamlenin arkasında yıldızın artık sinema sektöründe 'rüştünü ispatlamış, ciddi bir oyuncu' olarak kabul görme arzusu yattığını belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Ateşli Geceler
Film

Ateşli Geceler

Bahar Tatili
Film

Bahar Tatili

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selena Gomez, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ve sinema dilindeki radikal tercihleriyle tanınan yönetmen Brady Corbet’in yeni projesi The Origin of the World (Dünyanın Kökeni) adlı yetişkin içerikli filmde başrolü üstlenecek.

Selena Gomez, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ve sinema dilindeki radikal tercihleriyle tanınan yönetmen Brady Corbet’in yeni projesi The Origin of the World (Dünyanın Kökeni) adlı yetişkin içerikli filmde başrolü üstlenecek.

Sinema kulislerinden sızan bilgilere göre yapım, Paul Thomas Anderson’ın porno endüstrisini konu alan 1997 yapımı kült eseri Boogie Nights (Ateşli Geceler) atmosferine benzer bir tona sahip olacak. Film, süresi ve işleyeceği ağır temalar nedeniyle Gomez’in kariyerindeki en zorlu sınavı olmaya aday. Projenin basına yansımasının ardından Daily Mail gazetesine konuşan yakın bir kaynak, Selena Gomez’in bu tarz cesur yapımlara aslında çok da uzak olmadığını hatırlatarak, 'İnsanlar Selena'nın Spring Breakers filminde oynadığını unutuyor. O filmdeki çıplaklık, uyuşturucu temaları ve Selena'nın canlandırdığı karakter, onun Barney ve Disney geçmişinden tamamen farklıydı.' değerlendirmesinde bulundu.

Gomez'in çocuk yıldız imajını tamamen geride bırakıp Hollywood’da dramatik rollerle adından söz ettirmek istediği vurgulanıyor.

Gomez'in çocuk yıldız imajını tamamen geride bırakıp Hollywood’da dramatik rollerle adından söz ettirmek istediği vurgulanıyor.

Aynı kaynak, Gomez’in kariyer basamaklarındaki evrimine dikkat çekerek, “Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi” ifadelerini kullandı. Projenin perde arkasını aktaran kaynak, ünlü yıldızın geleceğe yönelik planlarını şu sözlerle özetledi: 'Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor.'

Gomez'in radikal bir sanatsal dönüşüm olarak gördüğü ve büyük bir heyecanla dahil olduğu bu 4 saatlik dev yapımın sinema dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın