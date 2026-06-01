"Kilolu İnsanlar Spor Yapmamalı" Diyen Diyetisyen Ezber Bozdu: Fazla Kiloyla Spor Yapmanın Gizli Tehlikeleri

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 16:14 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 16:15

Kilo vermek ve ideal forma kavuşmak denince akla ilk gelen şey her zaman ağır egzersizler ve saatler süren kardiyo seansları oluyor. Toplumsal olarak zihnimize kazınan 'ne kadar çok terlersen, o kadar çok kilo verirsin' algısı, her pazartesi salonları dolduran binlerce insanın motivasyon kaynağı haline gelmiş durumda. Ancak fizyolojik gerçekler ve insan anatomisi, her zaman popüler kültürün bize dayattığı bu parlak formüllerle uyuşmuyor. Vücudumuz, taşımakta zorlandığı bir kütleye sahipken onu daha da zorlayacak mekanik yüklere maruz bırakıldığında zayıflamak yerine büyük bir yıkım sürecine girebiliyor.

Diyetisyen Sinan Yıldız, kilolu insanların spor yapmaması gerektiği fikrini savunarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşımında sporun bir kilo verme aracı olmadığını vurgulayan diyetisyen, fazla kiloya sahip bireylerin doğrudan spora başlamasının vücuda iyilikten çok kötülük getirdiğini söyledi.

Diyetisyenin söylediğine göre fiziksel olarak yüksek bir kilo ortalamasındayken doğrudan ağır antrenmanlara başlamak, aslında farkında olmadan kalbe ve tüm eklem sistemine aşırı bir yük bindirmek anlamına geliyor.

Vücut zaten kendi mevcut kütlesini taşımak için gün boyu ekstra bir efor sarf ederken, bir de bunun üzerine koşu, zıplama veya ağırlık kaldırma gibi yüksek yoğunluklu aktiviteler eklendiğinde eklemlere ve kaslara adeta bir eziyet çektiriliyor. Bu durum antrenman sonrasında kas hacminin ve kas ağrılarının artmasına, dolayısıyla tartıya yansıyan ağırlığın olumsuz etkilenmesine yol açarak zayıflama motivasyonunu tamamen baltalıyor.

Yine diyetisyenin belirttiğine göre, doğadaki en somut örneklerden biri olan ayıların kış uykusu döngüsü de bu durumu bilimsel olarak kanıtlar nitelikte. Ayılar, kış uykusu boyunca neredeyse tamamen hareketsiz kalmalarına ve gece gündüz yatmalarına rağmen, bu sürecin sonunda ciddi şekilde zayıflayarak uyanırlar. Bunun temel sebebi, kilo alıp vermenin tamamen kalori alımı ve enerji dengesiyle, yani mutfakta biten bir süreçle ilgili olmasıdır. Sporun asıl işlevi kas gücünü artırmak, bedeni şekillendirmek ve fiziksel olarak daha güçlü bir yapıya ulaşmaktır; zayıflamak için bir koçbaşı olarak kullanılması fizyolojik bir hatadır. Bu nedenle, önce doğru ve dengeli bir diyetle vücudu spor yapmaya elverişli, hafif bir kilo aralığına çekmek, kasları güçlendirip vücudu şekillendirme adımını ise ikinci aşamaya saklamak sağlık açısından en güvenli yoldur.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
