article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’a Dönüş Trafiği Artmaya Devam Ediyor: Kocaeli Geçişinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul’a Dönüş Trafiği Artmaya Devam Ediyor: Kocaeli Geçişinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 23:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine doğru yola çıkmıştı. Tatilin başladığı gün İstanbul çıkışında trafik saatlerce kilitlenmişti. Tatil bitmesine bir gün kala, İstanbul’a dönüşte trafik yoğunluğu artmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisinde trafik yoğunluğu oluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte İstanbul’dan ayrılan vatandaşların dönüş “çilesi” artarak devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte İstanbul’dan ayrılan vatandaşların dönüş “çilesi” artarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisinde, İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde de devam etti.

Trafik yoğunluğu Körfez ilçesi Sevindikli ve Dilovası ilçesi Denizli mevkilerinde arttı. Otoyol jandarması radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirirken, meydana gelen yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.

Otoyoldaki yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

İstanbul girişinden görüntüler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın