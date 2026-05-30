İstanbul-Malatya Uçağında Tuvalet Krizi: Yolcunun Kabin İçine Tuvaletini Yaptığı İddia Edildi

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre İstanbul-Malatya seferini yapan uçağında, inişe kısa süre kala dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan uçakta, bir yolcunun tuvalete gitmek istemesi üzerine kabin ekibiyle tartıştı.

Uçak alçalmaya başladığı sırada yolculardan emniyet kemerlerini bağlamaları ve koltuklarında oturmaları istendi. Bu sırada bir yolcu, tuvalete gitmek için ayağa kalktı.

Kabin ekibi, iniş prosedürleri ve güvenlik kuralları gereği yolcunun yerine oturması gerektiğini dile getirdi. Tuvalete gitmesine izin verilmeyen yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yolcunun kabin içinde tuvaletini yaptığı ileri sürüldü. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.