İstanbul-Malatya Uçağında Tuvalet Krizi: Yolcunun Kabin İçine Tuvaletini Yaptığı İddia Edildi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.05.2026 - 12:20

İstanbul-Malatya seferini yapan uçakta ‘tuvalet krizi’ çıktı. Bir kadın yolcu ile kabin ekibi arasında tuvalet tartışması yaşandı. Güvenlik prosedürleri nedeniyle tuvalete gitmesine izin verilmediği belirtilen yolcunun kabin içinde tuvaletini yaptığı ileri sürüldü.

Uçakta tuvalet krizi. Yolcunun kabin içine tuvalet yaptığı ileri sürüldü.

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre İstanbul-Malatya seferini yapan uçağında, inişe kısa süre kala dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan uçakta, bir yolcunun tuvalete gitmek istemesi üzerine kabin ekibiyle tartıştı.

Uçak alçalmaya başladığı sırada yolculardan emniyet kemerlerini bağlamaları ve koltuklarında oturmaları istendi. Bu sırada bir yolcu, tuvalete gitmek için ayağa kalktı.

Kabin ekibi, iniş prosedürleri ve güvenlik kuralları gereği yolcunun yerine oturması gerektiğini dile getirdi. Tuvalete gitmesine izin verilmeyen yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yolcunun kabin içinde tuvaletini yaptığı ileri sürüldü. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
