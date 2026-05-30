Termometreler Fırlayacak: Meteoroloji Sıcakların Yükseleceği Tarihini Açıkladı

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağışlar bugün son kez bazı bölgelerde yüzünü gösterecek. Yağışların bugün özellikle Karadeniz bölgesi genelinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Akdeniz'de Adana, Hatay ile Mersin kıyılarında etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (saatte 40 ila 60 kilometre hızla) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.