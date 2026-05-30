Termometreler Fırlayacak: Meteoroloji Sıcakların Yükseleceği Tarihini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.05.2026 - 11:40
Türkiye genelinde bayram tatili boyunca etkisini hissettiren, montları ve hırkaları dolaplardan geri çıkartan serin ve yağışlı hava dalgası nihayet yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinden gelen serin hava dalgası yerini kademeli olarak sıcak hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji'nin açıklamasına göre sıcaklık 31 derecelere kadar ulaşacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağışlar bugün son kez bazı bölgelerde yüzünü gösterecek. Yağışların bugün özellikle Karadeniz bölgesi genelinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Akdeniz'de Adana, Hatay ile Mersin kıyılarında etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (saatte 40 ila 60 kilometre hızla) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık yükseliyor, termometreler uçuşa geçecek!

Bugün kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artması beklenen hava sıcaklıkları, asıl etkisini önümüzdeki hafta başında gösterecek. Özellikle üç büyük şehirde termometreler adeta fırlayacak. İşte gün gün beklenen sıcaklık değerleri:

İstanbul: Bugün (30 Mayıs) megakentte 23 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, yarın (31 Mayıs Pazar) 25 dereceye yükselecek. Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi günü 28 dereceyi bulacak olan sıcaklıklar, Salı günü ise adeta yazdan bir günü yaşatacak ve 31 dereceye kadar tırmanacak.

Ankara: Başkentte serin hava yerini hızla sıcağa bırakıyor. Ankara'da yarın 22 derece olması beklenen sıcaklık, Pazartesi günü 24, Salı günü ise 27 dereceye ulaşacak.

İzmir: Ege'nin incisinde ise yaz mevsimi şimdiden tam anlamıyla başlıyor. Yarın termometrelerin 30 dereceyi göstereceği İzmir'de, Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkarak bunaltıcı seviyelere ulaşacak.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
