Kurban Bayramı Dönüşü Başladı! Anadolu Otoyolu'nda Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İstanbul yönüne doğru giden güzergahlarda, sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ulaşımda kilit kavşaklardan biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi, İstanbul istikametinde yoğunluğun en hat safhada hissedildiği nokta oldu. Geri dönüş trafiğinin erken başlamasına rağmen, otoyolun bu şeridinde araç hızları ciddi oranda düştü. Sürücüler, yollarda uzun süre yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, otoyolun belirli kesimlerinde trafik zaman zaman tamamen durdu.