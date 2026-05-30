article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kurban Bayramı Dönüşü Başladı! Anadolu Otoyolu'nda Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Kurban Bayramı Dönüşü Başladı! Anadolu Otoyolu'nda Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.05.2026 - 10:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu başladı. Tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca araç aynı anda yola çıkınca, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nda trafik adeta durma noktasına geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İstanbul yönüne doğru giden güzergahlarda, sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ulaşımda kilit kavşaklardan biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi, İstanbul istikametinde yoğunluğun en hat safhada hissedildiği nokta oldu. Geri dönüş trafiğinin erken başlamasına rağmen, otoyolun bu şeridinde araç hızları ciddi oranda düştü. Sürücüler, yollarda uzun süre yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, otoyolun belirli kesimlerinde trafik zaman zaman tamamen durdu.

Trafik yoğunluğu ne zaman bitecek?

Trafik yoğunluğu ne zaman bitecek?

Bölgede dünkü erken saatlerden itibaren başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren araç yoğunluğunun, tatilin son günlerinde de artarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle yarın yola çıkmayı planlayan vatandaşları yoğunluk haritalarını kontrol etmeleri ve mümkünse yolculuklarını alternatif saatlere kaydırmaları konusunda uyarıyor.

Araç kuyruğu böyle görüntülendi👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın