CHP’de Yarın 2 Ayrı Bayramlaşma Töreni Yapılacak: Genel Merkeze “Şimdi Arınma Zamanı” Pankartı Asıldı

Genel merkezde düzenlenecek programın hazırlıkları geceden başladı. Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı.

Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında “Şimdi arınma zamanı” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” yazılı görsel yansıtıldı.

CHP’de yarın iki ayrı bayramlaşma programı gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde; Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelecek.