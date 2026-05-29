CHP’de Yarın 2 Ayrı Bayramlaşma Töreni Yapılacak: Genel Merkeze “Şimdi Arınma Zamanı” Pankartı Asıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 23:20
İstinaf mahkemesinin kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu ve üzerinde “Şimdi arınma zamanı” yazan pankart, genel merkez binasına asıldı.

CHP’de yarın iki ayrı bayramlaşma programı gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde; Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelecek.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın “Halkla Bayramlaşma” programına katılacak.

Genel merkezde düzenlenecek programın hazırlıkları geceden başladı. Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı.

Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında “Şimdi arınma zamanı” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” yazılı görsel yansıtıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
