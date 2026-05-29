Psikoloji Testi: Senin Zayıf Noktan Ne?

Psikoloji Testi: Senin Zayıf Noktan Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer
29.05.2026 - 22:01
Bazen insanın en güçlü görünen tarafının altında küçük bir 'çökme butonu' saklıdır. Kimi fazla düşünür, kimi herkesi mutlu etmeye çalışır, kimi de duygularını içine kilitleyip sessizleşir... Bu testte verdiğin cevaplara göre seni en kolay yaralayan zayıf noktanı ortaya çıkarıyoruz!

1. Yeni bir ortama girdiğinde ilk neyi düşünürsün?

2. Seni en çok hangi durum üzer?

3. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

4. En sık kurduğun cümle hangisi?

5. Birinin senden uzaklaştığını hissedersen ne yaparsın?

6. En büyük korkularından biri hangisi?

7. Hangisi seni daha çok yoruyor?

8. Kendini en çok ne zaman kötü hissedersin?

9. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

10. Bir arkadaşın sana kırıldığını söylese ilk tepkin ne olur?

Fazla Hassas Olman!

Sen olayları sıradan insanlar gibi yaşamıyorsun; her şeyi daha yoğun hissediyorsun. Bir bakış, bir cümle, küçük bir tavır bile günlerce zihninde yankılanabiliyor. İnsanların seni yanlış anlaması ya da yeterince değer vermemesi seni düşündüğünden çok daha fazla etkiliyor. Dışarıdan sakin görünsen bile içinde sürekli çalışan görünmez bir duygu makinesi var. Senin en büyük problemin, başkalarının enerjisini fazla yüklenmek. İnsanları mutlu etmeye çalışırken kendi duygularını ikinci plana atabiliyorsun. Bu yüzden bazen tükenmiş hissediyorsun. En ufak ilgisizlik bile sende büyük bir kırılma yaratabiliyor.

Terk Edilme Korkun!

Sen birine bağlandığında gerçekten bağlanıyorsun. İnsanların hayatından çıkması ya da senden uzaklaşması seni sandığından daha fazla sarsıyor. Bu yüzden bazen fazla fedakar oluyor, sırf birilerini kaybetmemek için kendinden ödün verebiliyorsun. İçten içe yalnız kalmaktan korkuyorsun. Bir mesajın geç gelmesi, birinin soğuk davranması ya da ilgisinin azalması bile kafanda senaryolar oluşturabiliyor. Bu durum seni duygusal olarak yoruyor çünkü sürekli ilişkileri ayakta tutmaya çalışan taraf sen oluyorsun.

Yetersizlik Hissi!

Sen kendine dışarıdan göründüğünden çok daha sert davranıyorsun. Başarılı olsan bile eksik yanlarını düşünüyorsun. Bir hata yaptığında uzun süre unutamıyor, kendini sürekli daha iyisi olmak zorundaymış gibi hissediyorsun. İnsanların gözünde güçlü ve başarılı görünsen bile içinde sürekli 'Acaba yeterli miyim?' sorusu dolaşıyor. Bu yüzden bazen kendini fazla zorluyor, dinlenmeyi bile hak etmediğini düşünüyorsun. Takdir görmek seni mutlu ediyor ama o his uzun sürmüyor çünkü zihnin hemen yeni eksiklerini buluyor.

Kontrol Takıntın!

Sen belirsizlikten hoşlanmıyorsun. Ne olacağını bilmek, her şeyi planlamak ve kontrol altında tutmak istiyorsun. Çünkü kontrolü kaybettiğinde kendini savunmasız hissediyorsun. Bu yüzden bazen fazla güçlü görünmeye çalışıyor, duygularını bile yönetmeye uğraşıyorsun. İnsanlara kolay kolay tam anlamıyla güvenemiyorsun. Bir şeylerin ters gitme ihtimalini sürekli düşünüyorsun ve bu seni zihinsel olarak yoruyor. İçinde hep tetikte duran bir taraf var. Rahatlamak istesen bile beynin sürekli yeni ihtimaller üretiyor.

İnci Döşer
