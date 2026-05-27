Sizin İlişkinizi Sağlıksız Yapan Nokta Ne?

İlişkinizdeki en yorucu taraf belki de olanlardan çok olabilecek şeylerle uğraşmak. Bir mesaj, bir davranış ya da küçük bir değişiklik bazen zihninde büyüyebiliyor olabilir. Bu durum seni kötü biri yapmaz; çoğu zaman korunma isteğinden gelir. Ama sürekli kontrol etme, anlam yükleme ya da onay bekleme döngüsü ilişkiyi yorabilir. Güven sadece emin olmak değil, belirsizlikte de sakin kalabilmektir. Her sessizlik uzaklaşmak anlamına gelmez.