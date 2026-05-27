Sizin İlişkinizi Sağlıksız Yapan Nokta Ne?

İnci Döşer
27.05.2026 - 10:52
Her ilişki mükemmel olmak zorunda değil. Bazen en büyük problemler sevgisizlikten değil; yanlış iletişimden, beklentilerden, korkulardan ya da fark edilmeden oluşan alışkanlıklardan çıkabiliyor. Bu test ilişkinizde en çok zorlayan dinamiğin ne olabileceğini eğlenceli ama düşündürücü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Sonuç ne çıkarsa çıksın unutma: Bir ilişkiyi anlamak onu değiştirebilmenin ilk adımıdır.

1. Partnerin mesajına geç cevap verdi. İlk düşüncen ne olur?

2. Tartışma sırasında genelde ne yaparsın?

3. Partnerin tek başına vakit geçirmek istediğinde ne hissedersin?

4. En büyük ilişki korkun hangisi?

5. Bir sorun olduğunda ne beklersin?

6. Partnerinin seni en çok eleştirdiği konu ne olurdu?

7. Birlikte plan yaptınız ama iptal oldu. Tepkin?

8. Seni ilişkide en çok ne mutlu eder?

9. Partnerin bir şeyi unutursa?

10. Kıskançlık konusunda nasılsın?

İletişim Eksikliği!

İlişkinizi sağlıksız yapan en büyük nokta konuşulmayan şeylerin birikmesi olabilir. Aranızda sevgi olsa bile beklentiler, kırgınlıklar ya da ihtiyaçlar açıkça konuşulmuyorsa zamanla yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bazen ikiniz de iyi niyetli oluyorsunuz ama birbirinizin aklını okumaya çalışıyorsunuz. Sorunlar büyüdüğünde aslında temelinde küçük ama çözülmeyen şeyler yatıyor olabilir. Konuşmak sadece tartışmak değildir; anlaşılmak ve anlamaya çalışmaktır. İlişkinizde daha açık iletişim kurulduğunda birçok şey beklediğinizden daha kolay çözülebilir.

Güvensizlik ve Fazla Senaryo Kurmak!

İlişkinizdeki en yorucu taraf belki de olanlardan çok olabilecek şeylerle uğraşmak. Bir mesaj, bir davranış ya da küçük bir değişiklik bazen zihninde büyüyebiliyor olabilir. Bu durum seni kötü biri yapmaz; çoğu zaman korunma isteğinden gelir. Ama sürekli kontrol etme, anlam yükleme ya da onay bekleme döngüsü ilişkiyi yorabilir. Güven sadece emin olmak değil, belirsizlikte de sakin kalabilmektir. Her sessizlik uzaklaşmak anlamına gelmez.

Fazla Bağımlılık ve Alan Tanımamak!

Sizin ilişkinizde sevgi güçlü olabilir ama bazen yakınlık ile bağımlılık birbirine karışıyor olabilir. Sürekli ilgi beklemek, her şeyi birlikte yapmak ya da karşı tarafın alanını tehdit gibi görmek zamanla baskı yaratabilir. Sağlıklı ilişkilerde yakınlık kadar bireysellik de önemlidir. İki kişinin birlikte olması, tek kişi olması anlamına gelmez. Birbirine alan tanıyan ilişkiler genelde daha uzun süre nefes alabilir.

Sorunları Ertelemek ve İçe Atmak!

Sizin ilişkinizde büyük patlamaların nedeni çoğu zaman küçük suskunluklar olabilir. Rahatsız olduğun şeyleri anında söylememek kısa vadede huzur sağlıyor gibi görünse de uzun vadede kırgınlık biriktirebilir. Bir noktadan sonra konu sadece yaşanan olay olmaktan çıkıp geçmişte kalan her şeyin yüküne dönüşebilir. Sessizlik her zaman olgunluk değildir. Bazen doğru anda söylenen küçük bir cümle, aylarca taşınan bir yükten daha iyidir.

İnci Döşer
