Dünyanın Göz Bebeği İlçeye 150 Bin Araç Girdi: Nüfus Patladı, Yarım Milyon Olacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 11:26
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 9 günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin ilçeye akın etmesiyle birlikte, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre Bodrum'a yaklaşık 150 bin araç giriş yaptı. Bu yoğunluğun ilçe nüfusuna yaklaşık 500 bin kişi olarak yansıması bekleniyor.

Bodrum’daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığını belirtti.

Kaymakam Sırmalı, 'Plaka Tanıma Sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç girişi oldu; bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Şu an itibarıyla otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında. Aynı şekilde ikinci konutlar ve yazlıklarda da doluluk oranları yüzde 90'lar civarında seyrediyor. Havalar çok güzel, tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz' dedi.

Bayram arifesinde ilçede hem asayişi hem de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

Torba Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı.

Durdurulan araçlardaki sürücülerle bayramlaşan Kaymakam Sırmalı, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi.

Bayram süresince huzurun bozulmaması için 360’a yakın ekip ve 1000’e yakın personel aralıksız görev yapacak. Ayrıca olası acil durumlar için 112 acil servis ekiplerinin sayısı da artırıldı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de ilçedeki tesislerin bayram şenliğine hazır olduğunu vurgulayarak tatilcilere çağrıda bulundu.

Şahin, 'Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz varsa otellerimizde hâlâ yer mevcut. Tesislerimiz hazır, yaz boyunca da cazip fırsatlarımız devam edecek. Bodrum herkese hitap eden bir yer. Bayramda ünlü isimlerin sahne alacağı otellerin yanı sıra akşamları birçok mekanda eğlenceler misafirlerimizi bekliyor' ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
