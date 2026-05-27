Dünyanın Göz Bebeği İlçeye 150 Bin Araç Girdi: Nüfus Patladı, Yarım Milyon Olacak
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 9 günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin ilçeye akın etmesiyle birlikte, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre Bodrum'a yaklaşık 150 bin araç giriş yaptı. Bu yoğunluğun ilçe nüfusuna yaklaşık 500 bin kişi olarak yansıması bekleniyor.
Bodrum’daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığını belirtti.
Bayram arifesinde ilçede hem asayişi hem de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.
Durdurulan araçlardaki sürücülerle bayramlaşan Kaymakam Sırmalı, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi.
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de ilçedeki tesislerin bayram şenliğine hazır olduğunu vurgulayarak tatilcilere çağrıda bulundu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
