Sadece Damarlarında Filtre Kahve Akanların Anlayabileceği Şeyler

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 11:31
Kahve içmek bazıları için sadece sıradan bir alışkanlık iken bazıları içinse resmen bir tutku... Tabii kahve içenlerin bir de sevdikleri kahve tarzına göre belli bir yaşam stili vardır. Bu içerikte filtre kahve sevenlerin mutlaka anlayabileceği şeylerden bahsedeceğiz! ☕

1. Kahve makinesinin sesi bile huzur verir...

Sabah alarm çalar çalmaz aklına düşen ilk şey kahve içmekse, o zaman en sevdiğin ses de muhtemelen kahve makinesinin sesidir. Kahvenin o makineden yavaş yavaş süzülerek bardağa doldurulması sana resmen terapi gibi hissettirir.

2. Kahve kokusu = motivasyon.

Filtre kahve demlenirken yayılan koku anında senin de içinden müthiş bir enerji çıkıyorsa işte bu kahvenin gücüdür. Bir anda daha enerjik ve daha motivasyonlu hissetmeye başlarsın. Eğer bu koku parfüm gibi şişelenip satılsa sen kesinlikle hemen satın alırdın.

3. "Sade olsun lütfen."

Şeker, şurup, krema... Bunların hepsi sana uzak konular. Filtre kahve senin için en sade haliyle içilir. Başkaları buna şaşırsa da hiç dert etmezsin çünkü sen sadece buram buram kahve tadı almak istersin.

4. Kahve soğuk olsa bile içilir.

Filtre kahve sevenler için kahvenin sıcak ya da soğuk olması hiç fark etmez. Kahve soğuduysa da dökülmez, olduğu yerde bekler. Çünkü gün içinde mutlaka tekrar bir yudum dahi almak için geri o noktaya dönülür. Hatta bazılarına göre soğumuş hali bile ayrı bir keyiftir.

5. Kaç bardak içtiğini asla saymazsın.

Gün içinde kaç bardak kahve içtiğin konusu havada asılı kalan konulardan bir tanesi çünkü cevap genelde belirsizdir. Sabah bir başlarsın içmeye ve bu muhtemelen geceye kadar devam eder...

6. Her kahveyi birbiriyle kıyaslarsın.

Kahve içmeyi çok sevenlerin mutlaka kahveleri birbiriyle kıyaslamak gibi huyları vardır. Hele ki eğer dışarıda kahve içiyorsan aklının bir köşesinde hep evde daha iyisini yapabileceğin olur.

7. Kahve demlemek bir ritüel gibidir.

Kahve demlemek sanıldığı kadar kolay değildir. Onun çok ince bir ayarı vardır. Su ısısı, kahve oranı, demleme süresi... Bunlar senin için oldukça önemli konulardandır. Rastgele kahve yapmak yerine 'doğru' kahve yapmayı tercih edersin.

8. Kahve içmeden güne asla başlamazsın.

Kahve içmeden nefes almak bile sana oldukça yorucu gelir. Ne zaman ilk bardak kahveni içtin, işte sanki o zaman vücudunun gevşediğini ve günün keyfini çıkarmaya başladığını hissedersin.

9. Farklı çekirdekleri denemek ayrı bir keyif verir.

Farklı bölgelerden gelen kahveleri denemek senin kendi workshop'un gibi hissettirir. Aynı içecek olsa da her birinin ağzında bıraktığı o farklı tatlar seni resmen mest eder. Hele ki tatlarına göre yorumlamak. İşte senin eğlence anlayışın!

10. Kahve sadece bir içecek değildir...

Filtre kahve senin için sadece kafein almaktan ibaret değildir. Senin ruh halini iyileştiren ve gerçekten de iyi gelen yegane şeylerden biridir. Bazen mola, bazen motivasyon, bazen de sadece keyiftir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
