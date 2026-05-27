Dev Beton Bloklar Suya İndi: Üstünden 6 Şerit Otoyol, Altından Hızlı Tren Geçecek
Mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir proje daha hayata geçiyor. Yapımına 31 Ekim 2022'de başlanan ve 2028 yılında açılması planlanan Xihoumen Demiryolu Köprüsü'nde, projenin kalbi sayılan 5 numaralı ana kule ayağının beton döküm işlemleri başarıyla tamamlandı. Tamamlandığında dünyanın en uzun çift amaçlı (hem karayolu hem demiryolu) köprüsü ve en geniş deniz geçişine sahip yapısı unvanını alacak olan köprü, devasa beton blokların suya indirilmesiyle görünür olmaya başladı.
5,5 milyar dolarlık (yaklaşık 40 milyar Yuan) Ningbo-Zhoushan yüksek hızlı demiryolu projesinin en kritik ayağı olan köprü, benzersiz tasarımıyla dikkat çekiyor.
Toplam uzunluğu 3.118 metre, deniz geçiş bölümü 2.754 metre ve güverte genişliği tam 68 metre olan Xihoumen Köprüsü, kırılması güç dünya rekorlarına ev sahipliği yapıyor:
Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Ningbo şehri ile komşu ada şehri Zhoushan'ı (Jintang ve Cezi adaları üzerinden) birbirine bağlayacak olan bu 77 kilometrelik hat, bölge halkı için tarihi bir dönüm noktası olacak.
Köprü tamamlandığında, şu an demiryolu bağlantısı olmayan Zhoushan ile Ningbo arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Hangzhou ile olan seyahat süresi ise 1 saate inecek.
