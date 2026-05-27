Dev Beton Bloklar Suya İndi: Üstünden 6 Şerit Otoyol, Altından Hızlı Tren Geçecek

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 12:06
Mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir proje daha hayata geçiyor. Yapımına 31 Ekim 2022'de başlanan ve 2028 yılında açılması planlanan Xihoumen Demiryolu Köprüsü'nde, projenin kalbi sayılan 5 numaralı ana kule ayağının beton döküm işlemleri başarıyla tamamlandı. Tamamlandığında dünyanın en uzun çift amaçlı (hem karayolu hem demiryolu) köprüsü ve en geniş deniz geçişine sahip yapısı unvanını alacak olan köprü, devasa beton blokların suya indirilmesiyle görünür olmaya başladı.

5,5 milyar dolarlık (yaklaşık 40 milyar Yuan) Ningbo-Zhoushan yüksek hızlı demiryolu projesinin en kritik ayağı olan köprü, benzersiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

İki katlı devasa bir sisteme sahip olacak köprünün:

  • Üst katında; saatte 100 km hıza uygun, çift yönlü ve toplam 6 şeritli dev bir otoyol yer alacak.

  • Alt katında; tam ortadan geçecek şekilde tasarlanan, saatte 250 km hıza ulaşabilen çift hatlı yüksek hızlı tren (HSR) demiryolu bulunacak.

Toplam uzunluğu 3.118 metre, deniz geçiş bölümü 2.754 metre ve güverte genişliği tam 68 metre olan Xihoumen Köprüsü, kırılması güç dünya rekorlarına ev sahipliği yapıyor:

  • Dünya Rekoru Çap: Köprünün ana kule temelini oluşturan 18 adet kazığın her biri 6,3 metre çapında. Bu çap, alanında bir dünya rekoru. Her biri 84 metre uzunluğunda olan bu dev kazıklar, deniz tabanındaki kayayı 37 metre derinliğe kadar delerek yapıyı sabitliyor.

  • En Yüksek Kule: 294 metrelik ana kule yüksekliğiyle, dünyadaki en yüksek demiryolu deniz geçiş köprüsü unvanını alıyor.

  • Dev Gemilere Geçiş İzni: Bölgedeki dev konteyner gemilerinin altından rahatça geçebilmesi için köprü, deniz seviyesinden tam 66 metre yüksekte inşa ediliyor. Ayrıca bölgedeki güçlü tayfun rüzgarlarına dayanabilmesi için özel aerodinamik teknolojiler ve üç kutulu ayrılmış çelik kiriş sistemi kullanılıyor.

Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Ningbo şehri ile komşu ada şehri Zhoushan'ı (Jintang ve Cezi adaları üzerinden) birbirine bağlayacak olan bu 77 kilometrelik hat, bölge halkı için tarihi bir dönüm noktası olacak.

Proje sayesinde Zhoushan takımadaları tarihinde ilk kez yüksek hızlı tren ağına bağlanacak.

Köprü tamamlandığında, şu an demiryolu bağlantısı olmayan Zhoushan ile Ningbo arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya, Hangzhou ile olan seyahat süresi ise 1 saate inecek.

Bölgesel ekonomiyi ve turizmi şahlandıracak bu dev proje, Gömülü Açık Kasa Derin Su Temel Teknolojisi gibi dünyada ilk kez kullanılan mühendislik yöntemleriyle tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
