Dünyanın Gündemine Oturan Müze Soygunu Sinemaya Uyarlanıyor

Geçtiğimiz yıl meydana gelen soygun, Louvre Museum tarihinin en büyük güvenlik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından müze yönetiminde değişiklik yapılırken, çalınan eserlerin önemli bir bölümüne ise hâlâ ulaşılamadı.

Kayıp parçalar arasında, Marie Louise’e ait olduğu belirtilen zümrüt ve elmas kolye de bulunuyor. Toplam sekiz parçanın hâlen kayıp olduğu belirtilirken, eserlerin toplam değerinin yaklaşık 102 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.