Dünyanın Gündemine Oturan Müze Soygunu Sinemaya Uyarlanıyor

Hakan Karakoca
27.05.2026 - 12:28
Louvre Museum’da yaşanan ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki mücevherlerin ortadan kaybolduğu büyük soygun, yıllar sonra yeniden gündemde. Güvenlik açıkları ve sanat dünyasında yarattığı sarsıntıyla uzun süre tartışılan olay, şimdi sinema ve belgesel projeleriyle ekranlara taşınmaya hazırlanıyor.

Fransızlar tarihi soygunu film yapıyor.

Romain Gavras, söz konusu soygunu merkezine alan “Main basse sur le Louvre” adlı araştırma kitabını sinemaya uyarlamaya hazırlanıyor. Fransız yayınevi Flammarion’un açıklamasına göre projenin yapımını Iconoclast üstlenecek.

Öte yandan aynı kitabın hakları kapsamında İngiliz bir yapımcı tarafından belgesel dizi projesi de geliştiriliyor. Yapımların şu anda hazırlık aşamasında olduğu belirtilirken, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Kayıp mücevher hala bulunamadı.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen soygun, Louvre Museum tarihinin en büyük güvenlik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından müze yönetiminde değişiklik yapılırken, çalınan eserlerin önemli bir bölümüne ise hâlâ ulaşılamadı.

Kayıp parçalar arasında, Marie Louise’e ait olduğu belirtilen zümrüt ve elmas kolye de bulunuyor. Toplam sekiz parçanın hâlen kayıp olduğu belirtilirken, eserlerin toplam değerinin yaklaşık 102 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Olayın gizemi giderek artıyor.

“Main basse sur le Louvre” kitabının yazarları, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da içinden çıkılması zor bir hale geldiğini ve olayın adeta “karmaşık bir gizeme” dönüştüğünü belirtiyor. Yazarlar ayrıca, sanat eseri ve değerli koleksiyon hırsızlıklarının uluslararası suç örgütleri açısından giderek büyüyen bir gelir kaynağına dönüştüğüne dikkat çekiyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
