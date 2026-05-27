article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Acun Ilıcalı'nın İlk Keşiflerinden Jaden Philogene Transferinde Yaşananlar Yeniden Gündem Oldu

Acun Ilıcalı'nın İlk Keşiflerinden Jaden Philogene Transferinde Yaşananlar Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Acun Ilıcalı'nın Hull City ile bir araya gelmesi şüphesiz en çok Hull City taraftarını mutlu etti. Eski kulüp sahipleriyle kavgalı olan taraftarlar Acun Ilıcalı ile hem tribünlere döndü hem de yeni bir heyecan yakaladı. Bu heyecanda cesur transfer hamlelerinin payı büyüktü. Ilıcalı'nın ilk transferlerinden olan Jaden Philogene de böyle bir transferdi. 

Bonservisiyle Aston Villa'dan alınan oyuncu, Hull City'de gösterdiği performansla beş katına tekrar Aston Villa'ya satıldı. Acun Ilıcalı bu transferin perde arkasını ve kulüp içinde geçen konuşmaları anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı genç oyuncunun transferinde yaşanan derslik olayı anlattı.

Hull City ile Premier Lig'in ilgisini çekti.

Hull City ile Premier Lig'in ilgisini çekti.

Philogene, Championship'te gösterdiği performansla Premier Lig'den birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Ilıcalı'nın röportajlarında 'Bu çocuğa dikkat edin' dediği isim kısa sürede 20 milyon Euro'luk yeni bir teklif aldı. Aston Villa'nın sözleşmeye koydurduğu 'eşit teklif verirse alabilir' maddesi aktif oldu ve 20 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gitti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın