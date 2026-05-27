Acun Ilıcalı'nın İlk Keşiflerinden Jaden Philogene Transferinde Yaşananlar Yeniden Gündem Oldu

Acun Ilıcalı'nın Hull City ile bir araya gelmesi şüphesiz en çok Hull City taraftarını mutlu etti. Eski kulüp sahipleriyle kavgalı olan taraftarlar Acun Ilıcalı ile hem tribünlere döndü hem de yeni bir heyecan yakaladı. Bu heyecanda cesur transfer hamlelerinin payı büyüktü. Ilıcalı'nın ilk transferlerinden olan Jaden Philogene de böyle bir transferdi.

Bonservisiyle Aston Villa'dan alınan oyuncu, Hull City'de gösterdiği performansla beş katına tekrar Aston Villa'ya satıldı. Acun Ilıcalı bu transferin perde arkasını ve kulüp içinde geçen konuşmaları anlattı.