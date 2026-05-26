Galatasaraylı Futbolcuların Otelde Çılgınlar Gibi Sevindiği Gol Şampiyonluğu Belirlemiş

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 16:38
Ligde 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlamış, eksik kalan rakibine karşı son dakikalara 2-1 üstün girmişti. Ancak Ederson'un büyük hatası pahalıya mal olmuş ve Rizespor beraberlik golünü bularak Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda büyük yara aldırmıştı.

Eğer Fenerbahçe o maçı kazansaydı sonraki haftaki derbiye farkı ikiye düşürerek çıkacak lideri yenmesi halinde koltuğu devralacaktı. 

Böylesine hayati bir gol Fenerbahçe cephesinde büyük üzüntüye neden olurken Galatasaray cephesinde ise şampiyonluk golü gibi kulanmıştı. İşte o golün atıldığı anlarda Galatasaraylı futbolcuların sevinçleri paylaşıldı.

"Yine son dakikada yiyecekler"

Yunus Akgün, Galatasaray'ın YouTube kanalına bu anları şu sözlerle anlattı: 

'Fenerbahçe, Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabeye 'ben gidiyorum' dedi. Abdülkerim ağabey, 'sakın gitme yine son dakika gol yiyecekler' dedi. Ben tamamen umutsuzdum. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağırmaktan. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış böyle bir şey yok. Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
