Küme Düşmekten Kurtuldu Şampiyonluğu Las Vegas'ta Kutluyor: Hull City Nasıl Başardı?

Teknik direktör Sergej Jakirović yönetimindeki Hull City’nin mücadele ruhunu sahaya en iyi yansıtan isimlerden biri olan Oli McBurnie de, yaz döneminde bonservissiz ya da kiralık olarak kadroya katılan oyuncular arasındaydı. Çünkü kulüp, yaz aylarında İngiltere Futbol Ligi’nin transfer ambargosuyla karşı karşıya kalmış ve üç transfer dönemi boyunca bonservis bedeli ödeyerek oyuncu alma yasağı almıştı. Bu ceza daha sonra yapılan itiraz sonucunda iki transfer dönemine düşürüldü.

Hull City’nin bir önceki sezonu Championship’te 24 takım arasında 21. sırada tamamlaması ve ligde kalmayı ancak son hafta averajla başarabilmesi de taraftarların 2025-26 sezonuna büyük endişelerle girmesine neden olmuştu.

Ancak en iyimser taraftar bile yaşanacakları tahmin edemedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Hull City, dokuz yıl aradan sonra yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Beş yıl önce üçüncü lige kadar gerileyen kulübün bugün yeniden İngiliz futbolunun zirvesine dönmesi, sezonun en dikkat çekici “underdog” hikâyelerinden biri olarak görülüyor.