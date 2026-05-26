article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Küme Düşmekten Kurtuldu Şampiyonluğu Las Vegas'ta Kutluyor: Hull City Nasıl Başardı?

Küme Düşmekten Kurtuldu Şampiyonluğu Las Vegas'ta Kutluyor: Hull City Nasıl Başardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hull City’nin bu unutulmaz sezondaki başarı hikâyesini en iyi özetleyen isim, finalin kahramanı oldu.

İspanya temsilcisi Las Palmas’ın La Liga’dan düşmesinin ardından takımdan ayrılan ve sezonun açılış maçından yalnızca üç gün önce, ağustos ayında bonservissiz olarak Hull City’ye katılan Oli McBurnie, Wembley’de oynanan Championship play-off finalinde Middlesbrough karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımını yeniden Premier Lig’e taşıdı.

Ancak bu gol sadece bir sonuçtu. Bu gole gelene kadar Hull City taraftarı çok çileli bir yoldan geçti. 

Kaynak - The Athletic

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küme düşmekten son maçta kurtuldular, üç dönem transfer yasağı aldılar...

Küme düşmekten son maçta kurtuldular, üç dönem transfer yasağı aldılar...

Teknik direktör Sergej Jakirović yönetimindeki Hull City’nin mücadele ruhunu sahaya en iyi yansıtan isimlerden biri olan Oli McBurnie de, yaz döneminde bonservissiz ya da kiralık olarak kadroya katılan oyuncular arasındaydı. Çünkü kulüp, yaz aylarında İngiltere Futbol Ligi’nin transfer ambargosuyla karşı karşıya kalmış ve üç transfer dönemi boyunca bonservis bedeli ödeyerek oyuncu alma yasağı almıştı. Bu ceza daha sonra yapılan itiraz sonucunda iki transfer dönemine düşürüldü.

Hull City’nin bir önceki sezonu Championship’te 24 takım arasında 21. sırada tamamlaması ve ligde kalmayı ancak son hafta averajla başarabilmesi de taraftarların 2025-26 sezonuna büyük endişelerle girmesine neden olmuştu.

Ancak en iyimser taraftar bile yaşanacakları tahmin edemedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Hull City, dokuz yıl aradan sonra yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Beş yıl önce üçüncü lige kadar gerileyen kulübün bugün yeniden İngiliz futbolunun zirvesine dönmesi, sezonun en dikkat çekici “underdog” hikâyelerinden biri olarak görülüyor.

Spygate skandalı sadece tartışmanın taraflarını değil Hull City'yi de sarstı.

Spygate skandalı sadece tartışmanın taraflarını değil Hull City'yi de sarstı.

Championship finali öncesindeki süreç ise büyük ölçüde “Spygate” skandalının gölgesinde geçti.

Southampton’ın, play-off yarı finali öncesinde rakibi Middlesbrough’u antrenmanda gizlice izlediğini kabul etmesi ve sezon içinde Oxford United ile Ipswich Town hakkında da benzer girişimlerde bulunduğunun ortaya çıkması sonrası kulüp, finale yükselmesine rağmen EFL tarafından organizasyondan ihraç edildi.

Yaşanan kaosun ortasında Hull City de istemeden tartışmaların merkezinde kaldı. Jakirovic, daha önce The Athletic’e verdiği röportajda kulübünün “yan hasar” haline gelmemesi gerektiğini söylemişti.

Hull City, yarı finalde Millwall’u eledikten sonra dört antrenmanı Southampton’a göre planlayarak yaptı. Ancak EFL’nin salı gecesi Southampton’ın turnuvadan çıkarıldığını açıklamasının ardından takım, finaldeki rakibi Middlesbrough’a yönelik yalnızca tek antrenman yapabildi.

Acun Ilıcalı'nın Jakirovic tercihi ligin kaderini değiştirdi.

Acun Ilıcalı'nın Jakirovic tercihi ligin kaderini değiştirdi.

Hull City’nin yeniden yükseliş hikâyesinin merkezinde karizmatik Bosnalı teknik adam Sergej Jakirović yer aldı. Haziran ayında göreve getirilen Jakirovic, kısa sürede takımın kaderini değiştiren isim oldu.

Kulübü Ocak 2022’de taraftarların tepkisini çeken Allam ailesinden satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Jakirovic tercihiyle önemli bir risk aldı. Daha önce Dinamo Zagreb ve Kayserispor’u çalıştıran Bosnalı teknik adam, İngiltere’ye geniş futbol kamuoyu tarafından çok tanınmadan geldi ancak kısa sürede büyük bir dönüşüm yarattı.

Geçen sezon 46 lig maçında yalnızca 44 gol atabilen Hull City, bu sezon 70 gole ulaşarak ligi altıncı sırada tamamladı. Play-off yarı finalinde Millwall’u toplamda 2-0’lık skorla geçen ekip, finalde de Middlesbrough’u mağlup ederek Premier Lig’e yükselmeyi başardı.

Transfer yasağına Kayserispor'dan alışkın.

Transfer yasağına Kayserispor'dan alışkın.

İlk maçın Yorkshire’da golsüz sona ermesinin ardından Sergej Jakirović, taktiksel bir değişikliğe giderek Hull City’nin dizilişini 4-2-3-1’den üçlü savunma ve kanat bekli sisteme çevirdi. Bu hamle, üç gün sonra oynanan rövanşta Millwall cephesini hazırlıksız yakaladı. Hull City, The Den’de rakibini 2-0 mağlup ederek sezonun en etkileyici performanslarından birine imza attı. Jakirovic, aynı sistemi Wembley’deki finalde de tercih etti.

Finalin kahramanı Oli McBurnie ise bu ay 'i' gazetesine verdiği röportajda teknik direktörü için, “Birçok teknik direktör gibi inatçı biri değil. Bence bu sezon bu kadar başarılı olmamızın nedenlerinden biri de bu. Rakipler için bize karşı plan yapmak zor çünkü farklı takımlara karşı farklı şekillerde oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbol anlayışını eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’tan esinlenerek şekillendiren Jakirovic, daha önce Kayserispor’da da transfer yasağı altında çalışmış ve geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig’de kümede tutmayı başarmıştı.

İstatistikler Hull City'nin başarısını gösteriyor.

İstatistikler Hull City'nin başarısını gösteriyor.

Hull City’nin bu sezonki istatistikleri, takımın hücumdaki ne kadar verimli bir yapı kurduğunu ortaya koydu.

Opta verilerine göre Hull City, 59.62’lik gol beklentisi (xG) üretmesine rağmen sezonu 70 golle tamamladı ve +10.38’lik performans farkıyla Championship’in bu alandaki en başarılı üçüncü takımı oldu. Takımın yüzde 13.6’lık şut değerlendirme oranı ile yüzde 44.7’lik net fırsat değerlendirme oranı ise ligin en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, Hull City’nin hızlı hücumlarda da son derece etkili olduğunu gösterdi. Takım, hızlı ataklardan bulduğu 11 golle Championship’te ikinci sırada yer alırken, hızlı geçişlerden toplam 56 şut üretti.

İstatistikler ayrıca takımın doğrudan oyuna dayalı yapısını da ortaya koydu. Hull City, 1.157 başarılı uzun pasla yalnızca Wrexham ve Portsmouth’un gerisinde kaldı. Mücadele gücü açısından da dikkat çeken ekip, 819 başarılı müdahaleyle ligin en fazla top kapan takımı olurken, kazandığı 2.425 ikili mücadeleyle Championship’in en yüksek beşinci toplamına ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jakirovic transfer yasağı sonrası yaşananları "yapboz gibiydi" diyerek anlattı.

Jakirovic transfer yasağı sonrası yaşananları "yapboz gibiydi" diyerek anlattı.

Hull City transfer yasağı nedeniyle bonservis bedeli ödeyerek oyuncu alamayınca, sportif direktör Jared Dublin ile scouting departmanının başındaki Martin Hodge, bonservissiz oyuncu ve kiralık transfer pazarına yönelmek zorunda kaldı.

Teknik direktör Sergej Jakirović, bu hafta The Athletic’e verdiği röportajda süreci “Bir yapboz gibiydi” sözleriyle anlattı. Jakirovic, “Belki de her şeyin böyle gelişmesi bizim için daha iyi oldu. Oyuncu grubu birbirine daha da yakınlaştı. Birlikte kalmaları ve birbirlerine yardım etmeleri gerekiyordu. Belki de bu transfer yasağı bize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni transferler arasında en büyük etkiyi ise Wembley finalinin kahramanı Oli McBurnie yarattı. İskoç golcü, hafta içinde açıklanan İskoçya Dünya Kupası kadrosuna giremeyerek hayal kırıklığı yaşasa da Hull City’nin Premier Lig’e dönüşünde kilit rol oynadı.

Acun Ilıcalı büyük bir mali risk aldı.

Acun Ilıcalı büyük bir mali risk aldı.

Acun Ilıcalı, son üç sezonda teknik direktörlük görevinde Shota Arveladze, Liam Rosenior, Tim Walter ve Rubén Sellés ile yollarını ayırdıktan sonra Sergej Jakirović tercihiyle aradığı ismi bulmuş görünüyor.

Özellikle 2023-24 sezonunda Hull City’yi Championship play-off hattının yalnızca bir sıra gerisinde bırakan Liam Rosenior’un gönderilmesi büyük tartışma yaratmıştı. Ancak Ilıcalı’nın, takımın oyun yapısına dair ciddi soru işaretleri taşıdığı belirtiliyordu.

Haziran ayında Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinden ayrılan Ilıcalı, Hull City’nin Premier Lig hedefi için önemli bir mali risk de aldı. Aralık ayında yayımlanan son mali tablolara göre kulübün maaş bütçesi 29.5 milyon sterlinden 36.7 milyon sterline yükselirken, aynı dönemdeki toplam gelir ise 25.8 milyon sterlin olarak açıklandı.

"Vegas'ta olan Vegas'ta kalır"

"Vegas'ta olan Vegas'ta kalır"

Ancak Hull City’nin yeniden Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı aldığı risklerin karşılığını aldığını düşünüyor. Deloitte Sports Business Group verilerine göre Premier Lig’e çıkışın kulübe önümüzdeki üç sezonda yaklaşık 205 milyon sterlinlik ek gelir sağlaması bekleniyor.

Hull City için büyük hedefler koyan Ilıcalı, daha önce kulübü bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı hayal ettiğini de dile getirmişti. Premier Lig başarısının ardından oyuncularına Las Vegas tatili sözü verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Sergej Jakirović ise maç sonrası basın toplantısında bu planla ilgili esprili bir şekilde, “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır” ifadelerini kullandı.

Bosnalı teknik adamın oyuncularıyla birlikte Las Vegas’a gitmeyeceği, sezonun ardından ailesiyle birlikte Hırvatistan'da tatil yapacağı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın