article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Aldatılma İhtimalin Ne?

Burcuna Göre Aldatılma İhtimalin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.05.2026 - 12:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk, bazen gökyüzündeki bir retro kadar karmaşık, bazen de yaz gecesi gibi huzurlu olabilir... Peki, senin burcun ilişkilerde ne kadar şanslı? Fazla güvenmek mi sorun, yoksa fazla sevmek mi? Bu testte vereceğin cevaplara göre burcunun aşk hayatındaki en zayıf noktasını ve aldatılma ihtimalini ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan yıldızların dedikodu masasına oturuyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Aldatılma İhtimalin %28

Sen ilişkilerde güçlü duran, hislerini açık yaşayan ve kolay kolay manipüle edilemeyen birisin. Partnerin sende bir şeylerin değiştiğini saklamakta zorlanır çünkü sezgilerin ve gözlem gücün oldukça kuvvetli. Ancak bazen fazla fevri davranman, karşındaki kişinin duygularını içine atmasına neden olabilir. Aldatılma ihtimalin düşük çünkü seni kaybetme korkusu çoğu insan için yeterince büyük. Ama bir ihanet yaşarsan olaylar sessiz ilerlemez. Senin öfkeli sessizliğin bile ortamın elektriğini kesmeye yeter.

Aldatılma İhtimalin: %61

Aldatılma İhtimalin: %61

Sen ilişkilerde güvene çok önem veren birisin. Birine bağlandığında kolay kolay vazgeçmiyor, ilişkin için ciddi emek veriyorsun. Ancak bazen fazla sabırlı davranıp bazı şeyleri görmezden gelebiliyorsun. Partnerin değişse bile sen ilişkiyi kurtarmaya çalışabiliyorsun. İşte bu durum seni duygusal olarak risk altına sokabiliyor. Yine de seni kaybetmenin değeri çoğu insan için sonradan anlaşılan bir şey oluyor. Çünkü sen sevdiğinde gerçekten huzur veren insanlardan birisin.

Aldatılma İhtimalin: %47

Seninle ilişki yaşamak eğlenceli ama biraz da baş döndürücü olabilir. Sürekli değişen ruh halin ve özgürlük ihtiyacın bazen partnerinin sende duygusal eksiklik hissetmesine neden olabilir. Aldatılma ihtimalin çok yüksek değil ama iletişim kopukluğu yaşandığında işler karışabiliyor. Sen genelde olayları mantıklı açıklamalarla çözmeye çalıştığın için bazı kırmızı bayrakları geç fark edebilirsin. Yine de ihaneti öğrendiğinde hızlı toparlanan taraf olursun.

Aldatılma İhtimalin: %79

Aldatılma İhtimalin: %79

Sen aşkı fazlasıyla yoğun yaşayan birisin. Sevdiğinde tüm kalbinle bağlanıyor, karşındaki insanı gerçekten hayatının merkezine koyuyorsun. Ancak bu fedakarlık bazen duygusal olarak suistimal edilme riskini artırıyor. Partnerin değişse bile onu anlamaya çalışman seni kırılgan hale getirebilir. Aldatılma ihtimalin yüksek çünkü sen insanlara ikinci şansı vermeye çok yatkınsın. Ama seni kaybeden biri uzun süre o boşluğu dolduramayabilir. Çünkü senin sevgin kolay bulunan türden değil.

Aldatılma İhtimalin: %35

Aldatılma İhtimalin: %35

Sen ilişkilerde ilgi görmek, değer verilmek ve özel hissetmek istersin. Güçlü duruşun ve enerjin yüzünden çoğu insan seni kaybetmekten korkar. Bu yüzden aldatılma ihtimalin düşük sayılır. Ancak bazen fazla gururlu görünmen, partnerinin sorunları senden gizlemesine neden olabilir. İhaneti öğrendiğinde en çok kalbin değil, gururun kırılır. Senin için “Nasıl bana bunu yapabildi?” sorusu her şeyden daha ağırdır.

Aldatılma İhtimalin: %22

Detaycılığın sayesinde ilişkilerde en küçük değişimleri bile fark ediyorsun. Bir mesaj tonu, bir davranış farkı ya da anlamsız bir sessizlik bile dikkatini çekebilir. Bu yüzden seni kandırmak gerçekten zor. Aldatılma ihtimalin oldukça düşük çünkü çoğu şeyi erkenden hissediyorsun. Ancak bazen fazla analiz yapmak ilişkinin doğal akışını yorabiliyor. Yine de sen mantığın sayesinde kendini korumayı bilen burçlardansın.

Aldatılma İhtimalin: %68

Sen ilişkilerde huzur isteyen, kavgalardan kaçınan ve sürekli denge kurmaya çalışan birisin. Karşındaki insanı kırmamak için bazen kendi hislerini geri plana atabiliyorsun. İşte bu durum seni ilişkilerde fazla toleranslı biri haline getirebilir. Aldatılma ihtimalin orta-yüksek seviyede çünkü insanlara gereğinden fazla şans verebiliyorsun. Ama bir noktadan sonra içindeki sessiz hayal kırıklığı tüm romantizmi söküp götürebilir.

Aldatılma İhtimalin: %18

Senin sezgilerin neredeyse profesyonel dedektif seviyesinde çalışıyor. İnsanların gizlediği duyguları, söyledikleri yalanları ya da değişen enerjilerini çok hızlı fark ediyorsun. Bu yüzden seni kandırmak kolay değil. Aldatılma ihtimalin oldukça düşük çünkü sen bir şeylerin ters gittiğini erkenden anlayabiliyorsun. Ancak bazen fazla şüpheci davranman ilişkiyi gereksiz yere zorlayabiliyor. Yine de ihaneti fark ettiğinde en net çizgiyi çeken burçlardan birisin.

Aldatılma İhtimalin: %49

Sen özgürlüğüne düşkün, enerjik ve spontane birisin. İlişkilerde fazla baskı hissedersen uzaklaşabiliyorsun. Bu yüzden partnerin bazen senden duygusal olarak kopmuş hissedebilir. Aldatılma ihtimalin orta seviyede çünkü ilişkilerde istikrarı korumak senin için her zaman kolay olmuyor. Ama işin ilginç tarafı şu: İhaneti öğrensen bile hayata devam etme hızın çoğu insanı şaşırtabilir. Sen yıkılsan bile uzun süre aynı yerde kalmıyorsun.

Aldatılma İhtimalin: %31

Aldatılma İhtimalin: %31

Sen ilişkilerde ciddi, güven veren ve sadık birisin. Kolay bağlanmadığın için hayatına aldığın insanları dikkatle seçiyorsun. Bu da seni birçok konuda koruyor. Aldatılma ihtimalin düşük çünkü insanlara hemen teslim olmuyorsun. Ancak bazen duygularını göstermekte zorlandığın için partnerin kendini uzak hissedebilir. Sen sevgini sözlerden çok davranışlarla gösteriyorsun ama herkes bunu anlayamayabiliyor.

Aldatılma İhtimalin: %52

Aldatılma İhtimalin: %52

Sen ilişkilerde bireyselliğe ve özgürlüğe önem veriyorsun. Partnerini bunaltmıyor, aynı alanı kendin için de bekliyorsun. Ancak bazen fazla mesafeli görünmen karşındaki kişide duygusal boşluk hissi yaratabiliyor. Aldatılma ihtimalin orta seviyede çünkü sen her şeyi fazla rahat karşılayabiliyorsun. Yine de ihaneti öğrendiğinde dramatik sahneler yerine mantıklı bir çıkış yaparsın. Sessizce uzaklaşmak senin uzmanlık alanın olabilir.

Aldatılma İhtimalin: %84

Sen aşkı gerçekten masal gibi yaşayan birisin. Sevdiğinde fazlasıyla bağlanıyor, karşındaki insanın iyi yanlarını büyütmeye eğilim gösteriyorsun. Ancak bu romantik bakış açısı bazen gerçekleri görmeni zorlaştırabiliyor. Aldatılma ihtimalin oldukça yüksek çünkü insanlara çok çabuk güvenebiliyorsun. Ama senin sevgin çok derin ve unutulması zor bir sevgi. Seni üzen insanlar bile yıllar sonra vicdanlarıyla baş başa kalabilir. Çünkü sen kalpten seven nadir insanlardansın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın